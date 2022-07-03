Відхід ЗСУ в Сіверськ знизить ризик оточення з боку Росії, – ISW

Збройні сили Росії змогли зайти в Лисичанськ і просунутися у межах міста. Українські військові офіційно не оголошували про відхід, але й не заявляли про бої на околицях Лисичанська.

Українські сили можуть продовжити відхід з боями

В Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуацію у Лисичанську, заявили, що відведення українських військ до Сіверська (Донецька область) дозволить ЗСУ знизити ризик негайного оточення російськими окупантами.

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Як йдеться у повідомленні, 2 липня загарбникам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста. Українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Відповідно до даних ISW, відведення українських військ до Сіверська дозволить ЗСУ продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут.

На думку американських аналітиків, росіяни можуть повністю встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями. Після захоплення Лисичанська окупанти можуть завдати удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту.

Яка ситуація у Лисичанську

Збройні сили Росії зосередили свої сили на захоплені Лисичанська після того, як окупували Сєвєродонецьк. У планах ворога вийти на адміністративні кордони Луганщини.

Відповідно до попередніх даних Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам'янки.

Представник Національної гвардії Руслан Музичук 2 липня інформував, що Лисичанськ – під контролем українських військ. Музичук спростував заяву невизнаного глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що Росія захопила Лисичанськ.

Окупанти намагаються жорстко захопити Лисичанськ, завдаючи масованих ударів. Однак ворог має серйозні втрати: 30 червня українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська.

1 липня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що ворог вів штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Про інтенсивні бої за Лисичанський НПЗ повідомляла й розвідка міноборони Великої Британії.

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