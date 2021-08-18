Ситуація напружена: літак Нідерландів для евакуації людей вилетів з Афганістану порожнім

Військовий літак Нідерландів, який направили в Афганістан для евакуації громадян, не зміг взяти на борт жодного пасажира. Причиною став хаос в аеропорту Кабула.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Сіґрід Кааґ розповіла, що екіпаж літака мав мало часу, адже був там приблизно пів години. Через це командир прийняв рішення злетіти без пасажирів.

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Якою є ситуація в аеропорту

Наразі ситуація поблизу міжнародного аеропорту Кабула залишається напруженою. Зокрема, за межами повітряної гавані перебувають сотні людей, які хочуть втекти з Афганістану.

Поблизу аеропорту чергують терористи "Талібану". Для того, щоб навести порядок, вони стріляють у повітря або по людях.

Бампер до бампера, машини майже не рухаються. Навколо стоять бойовики "Талібану". Ми дійсно бачили, як вони фізично намагалися повернути людей. Ми бачили їх і чули, як вони стріляли по натовпу, щоб розігнати його,

– розповіла кореспондентка CNN.

З Афганістану намагаються евакуювати близько 150 українців. За ними вже прибув літак, але він не може вилетіти. Річ у тім, що поки немає безпечного коридору та дозволу на зліт.

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