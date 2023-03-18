Дуга в 500 кілометрів – це і є великий наступ росіян, – майор ЗСУ про ситуацію на Сході
Ворог вже наразі показав усю свою силу наступальних дій. Шалене бажання захопити Бахмут з такими темпами в окупантів може зникнути.
Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, українська сторона змінила свою думку щодо необхідності оборони Бахмута.
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Обіцяний наступ ворога розпочато
Олексій Гетьман пояснив, що від Куп'янська, намагаючись атакувати Лиман та Слов'янськ, потім до Вугледару, також Авдіївка, Мар'їнка – це і є спроба великого наступу росіян.
Це дуга в 500 кілометрів. Вони саме так намагалися прорізати нашу оборону по центру, тобто це є Бахмут, щоб потім рухатися на Південь до Вугледара і на Північ до Лиману,
– переконаний він.
На його думку, ворог прагнув зробити два кільця та оточити наше угрупування.
Бахмут важливий
Майор запасу ЗСУ наголосив, що наразі Бахмут – це фортеця.
Це місто стало важливим та стратегічним об'єктом, який треба не віддавати ворогу і тримати там оборону стільки, скільки це можливо,
– переконаний він.
На думку Гетьмана, якщо події, які відбуваються зараз, дійсно є кульмінацією, то росіяни ще трішки спробують робити якісь наступальні дії.
"Потім якщо у них не буде на це ні сил, ні засобів, то можна вважати, що за великим рахунком їхній наступ вже призупинився", – розказав він.
За його словами, невідомо, чи зможуть окупанти розпочати щось нове пізніше.
За це час ми вже маємо зробити наші контрнаступальні дії на будь-якій ділянці фронту,
– додав він.
Гетьман підсумував, що ворог все одно не полишить Бахмут, але, ймовірно, не буде вже вдаватися до таких штурмів міста.
Наступ росіян: останнє
- На початку 2023 року західні ЗМІ прогнозували великий наступ росіян. Утім, якби вони й мали такі плани, то вони не вдалися б, відзначив Михайло Самусь. Росія наразі не має достатньої кількості резервів та ресурсів, аби проводити такі широкомасштабні операції.
- Вирішальні бої, ймовірно, відбудуться в середині весни та влітку. Таку думку припустив Роман Світан. За його словами, основні наступальні дії будуть спрямовані на вихід до азовського узбережжя.
- Також військовий експерт розповів і про неспроможність росіян наступати на Бахмутському напрямку в бік Слов’янську. Вони потраплять під потужні флангові удари Краматорської та Дружківської угрупувань.