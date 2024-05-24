Росія кинула на Вовчанськ африканський корпус з колишніх вагнерівців, – розвідка Британії

Міноборони Британії вважає, що минулого тижня під час наступу на Вовчанськ Росія розгорнула там підрозділи африканського корпусу з ексвагнерівцями. Він був створений у грудні 2023 року.

За даними британської розвідки, африканський корпус російського Міноборони намагався захопити Вовчанськ разом із регулярними російськими силами та підрозділами "Шторм-Z".

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Найманці африканського корпусу служили в ПВК "Вагнера"

Африканський корпус складається з-понад 2000 солдатів, офіцерів та досвідчених найманців. Велика частина з них служила в групі "Вагнера".

Загони африканського корпусу, швидше за все, раніше розгорталися в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігерії.

І, як вважає британська розвідка, Міноборони Росії майже напевно перекинуло загони африканського корпусу до українського кордону протягом квітня 2024 року в межах підготовки до наступу на Харківщину.

Цілком ймовірно, що Росія підсилює свою війну проти України ресурсами, раніше виділеними в Африці,

– пишуть у Міноборони Великої Британії.

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