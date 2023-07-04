Кількість військових не зменшується, – Жданов сказав, кого вивозять росіяни із ЗАЕС

Ситуація довкола Запорізької АЕС продовжує загострюватись. Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували станцію і можуть підірвати її дистанційно.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що з воєнної точки зору підірвати реактори на Запорізькій АЕС окупантам буде дуже проблематично. Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал.

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Чи буде схоже на аварію на ЧАЕС

Жданов зазначив, якщо відбудеться підрив реакторів звичайною вибухівкою, може бути руйнування їхніх капсул, що призведе до невеликого викиду радіації. Але потужного теплового вибуху, як на Чорнобильській АЕС не буде.

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"Водночас із ЗАЕС та Енергодара виїжджають працівники "Росатома" та колаборанти, що підписали контракт з цією компанією. Однак кількість військових на Запорізької АЕС не зменшується. Також боєприпаси з її території не вивозяться", – підкреслив військовий експерт.

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В першу чергу постраждають росіяни

Крім того, окупанти, за його словами, нібито замінували охолоджувальне водоймище на АЕС. Якщо ворог його підірве, вода витече, припиниться охолодження реакторів і вони розплавляться всередині своїх капсул. Тоді їх доведеться повністю відновлювати.

Проте при підриві сховища ядерного палива може трапитись ефект вибуху "брудної бомби".

Однак зона зараження радіацією буде невеликою, тому що це не ядерний вибух, а шляхом підриву розповсюдження радіоактивних речовин. І тоді заражена територія буде підлягати рекультивації та дезактивації,

– наголосив Жданов.

При цьому в першу чергу від радіації постраждають російські військові. Проте Владіміру Путіну буде все одно, яка кількість його солдат заразиться радіацією, скільки помре і чи привезуть вони на собі цю радіацію в Росію.

Яка нині є ситуація на Запорізькій АЕС

Проти ночі 4 липня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, яка має напругу 750 кВ. Це призвело до того, що станцію перемкнули на єдину доступну резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що ця лінія була пошкоджена 4 місяці тому і лише 1 липня знову увімкнена. В компанії "Енергоатом" не уточнили, через що ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії.

За повідомленням міського голови Енергодара Дмитра Орлова, приблизно сотні працівників компанії "Росатом" та частина колаборантів виїхали з території Запорізької АЕС. Водночас в окупованому Енергодарі залишились близько 5 – 6 тисяч працівників Запорізької атомної станції, які є заручниками російських загарбників.

Орлов додав, що ЗАЕС замінована росіянами по периметру. Так само як і узбережжя Каховського водосховища. Російські військові намагаються не дуже активно пересуваються Енергодаром. Проте посилили обшуки у містян.