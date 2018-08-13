Скандал з візитом до Ірану: у Норвегії міністр подав у відставку і захищатиме честь дівчини

Міністр рибного господарства Норвегії та заступник голови партії "Прогрес" подав у відставку з обох посад. Причина такого кроку – високопосадовець відвідав Іран разом із своєю подругою, через що у країні розгорівся скандал.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на The Local.

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Дівчина Пера Сандберга, з якою він у липні 2018 року відвідали Іран – іранського походження. Бахаре Летні на 30 років молодша за 58-річного Сандберга. Поїздка викликала кількатижневу кампанію у ЗМІ з різкою критикою, до якої долучилась і опозиція, і однопартійці.



Пер Сандберг та Бахаре Летні

Адже Пер Сандберг не попереджав про наміри здійснити такий візит ні своє міністерство, ні прем'єра, до того ж взяв у подорож офіційний мобільний телефон, порушивши протоколи безпеки. Саме тому ця історія переросла у кризу для уряду коаліції.

Певну роль зіграли і підозри щодо Летні – дівчина могла мати відносини з іранським режимом. Тому Сандберг заявив, що зустрінеться з пресою 14 серпня, щоб захистити дівчину і себе від чуток.

Нагадаємо, що у Норвегії з п'ятого червня діє закон про заборону носіння у навчальних закладах країни одягу, який частково або повністю закриває обличчя.