"Трамп би зупинив війну всього за день": Орбан оскандалився новою заявою
Джерело:Il Giornale
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову зробив заяву щодо війни в Україні. Так, він переконаний, що Трамп зміг би всього за день припинити вогонь.
За слова Орбана, одразу після цього почалися б переговори. Водночас угорський лідер виступив проти того, аби європейська зброя могла бити по території Росії.
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Заява Орбана
Якби Трамп та Євросоюз захотіли, війна закінчилася б за 24 години. Я думаю, якби Трамп став президентом, він за один день зміг би досягти припинення вогню в Україні, а потім розпочати переговори,
– сказав прем'єр.
Орбан погодився з тим, що війну розпочала Росія, проте угорський лідер не погоджується зі стратегією Євросоюзу. За його словами, ЄС перебуває на роздоріжжі – або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну.
Водночас Віктор Орбан вказав, що якщо дозволити Україні бити зброєю, яку постачає Італія, то це призведе до "сильної реакції Росії", а також відповідний крок включає ризик втручання НАТО у війну.
Скандальні слова Орбана
- Виступаючи на мирній демонстрації у Будапешті 1 червня угорський прем'єр-міністр заявив, що вважає "п'яними" тих "провоєнних активістів", які думають, що можна перемогти Росію. Він сказав, що нібито його уряд єдиний виступає за мир і висловив переконання, що у разі перемоги "лівих", то лише питання часу, коли Європу наздожене війна.
- Водночас всього за тиждень до цього Орбан заявляв, що Росія не має достатньо сил, щоб перемогти НАТО. Проте угорський лідер використав цю тезу радше як підкріплення своєї позиції про те, що Європу нібито "намагаються втягнути у війну". За його словами, якби росіяни могли перемогти українців, то зробили б це.