Чорноморський флот зменшується: у ВМС сказали, скільки кораблів було потоплено або пошкоджено
Джерело:Associated Press
Сили оборони Україна потопили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Такий показник фіксується за понад два роки повномасштабної війни проти нашої держави.
Україна знищила майже третину флоту Росії. Лише протягом останніх днів наші захисники уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс". Водночас росіяни скаржаться на такі втрати Чорноморського флоту країни-агресорки.
Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію
Росія втратила близько третини кораблів
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії за більш ніж два роки повномасштабної війни.
За його словами, з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два. Водночас Плетенчук пообіцяв, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії.
Зокрема, речник ВМС наголосив, що кінцевою метою нашої держави є повна відсутність російських військових кораблів в Азовському та Чорноморському регіонах.
Днями Україна уразила чотири російських кораблі: що відомо
- 24 березня стало відомо про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Відомо, що ЗСУ успішно атакували великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.
- Плетенчук зазначав, якщо вони будуть "відмінусовані", то це буде суттєвою втратою для Чорноморського флоту Росії. Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, то тоді залишиться лише три.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 26 березня розповів, що українцям вдалося уразити ВДК "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.
- Крім цього у ВМС підтвердили атаку і на розвідувальний корабель "Іван Хурс" і розповіли деталі. Так, Плетенчук повідомив, що "Іван Хурс" також пошкодили під час удару. Як повідомив Плетенчук – уражено розвідувальне обладнання.
- Ці великі десантні кораблі використовувалися, зокрема, для того, щоб як пороми перевозити навіть цивільних, які незаконно переміщувалися у Крим. Втрата кораблів вплине на військову логістику росіян.