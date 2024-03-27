Чорноморський флот зменшується: у ВМС сказали, скільки кораблів було потоплено або пошкоджено

Сили оборони Україна потопили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Такий показник фіксується за понад два роки повномасштабної війни проти нашої держави.

Україна знищила майже третину флоту Росії. Лише протягом останніх днів наші захисники уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс". Водночас росіяни скаржаться на такі втрати Чорноморського флоту країни-агресорки.

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Росія втратила близько третини кораблів

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Україна знищила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії за більш ніж два роки повномасштабної війни.

За його словами, з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два. Водночас Плетенчук пообіцяв, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по кораблях Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, речник ВМС наголосив, що кінцевою метою нашої держави є повна відсутність російських військових кораблів в Азовському та Чорноморському регіонах.

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