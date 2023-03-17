Росія втрачає щонайменше 1500 військових щодня, здебільшого в Бахмуті, – посадовець НАТО

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників, зокрема, на Бахмутському напрямку, де уже понад пів року тривають запеклі бої. Високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу описав становище ворога.

У Кремля закінчуються сили для просування під Бахмутом на Донеччині. У п'ятницю, 17 березня, посадовець НАТО розповів журналістам на умовах анонімності, що Росія щодня зазнає до 1 500 людських втрат під час проведення наступальних атак. Як не дивно, значна частина з цієї кількості загарбників відправляється до Кобзона саме з Бахмута.

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Втрати України значно менші

Разом з тим, на відміну від Росії, Україна більш доцільно використовує свій живий ресурс, за словами посадовця Альянсу.

Україна зазнає на порядок менше (втрат – 24 Канал) у боях, де з обох сторін витрачається кілька тисяч снарядів на день,

– йдеться у повідомленні журналіста Дена Саббага (цифра втрат України не наводиться).

Водночас представник НАТО наголосив, що поки невідомо, скільки триватиме бій за Бахмут. Однак ця ділянка фронту на річці Бахмутці стала "зоною вбивства" за цей час.

Зверніть увагу! Як зазначив високопоставлений чиновник, українські витрати боєприпасів на Бахмутському напрямку випереджають західне виробництво.

Також він підкреслив, що немає жодних ознак того, що українські сили відступатимуть з міста.

Яка ситуація в Бахмуті: думки фахівців