Росія втрачає щонайменше 1500 військових щодня, здебільшого в Бахмуті, – посадовець НАТО
Джерело:Ден Саббаг
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників, зокрема, на Бахмутському напрямку, де уже понад пів року тривають запеклі бої. Високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу описав становище ворога.
У Кремля закінчуються сили для просування під Бахмутом на Донеччині. У п'ятницю, 17 березня, посадовець НАТО розповів журналістам на умовах анонімності, що Росія щодня зазнає до 1 500 людських втрат під час проведення наступальних атак. Як не дивно, значна частина з цієї кількості загарбників відправляється до Кобзона саме з Бахмута.
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Втрати України значно менші
Разом з тим, на відміну від Росії, Україна більш доцільно використовує свій живий ресурс, за словами посадовця Альянсу.
Україна зазнає на порядок менше (втрат – 24 Канал) у боях, де з обох сторін витрачається кілька тисяч снарядів на день,
– йдеться у повідомленні журналіста Дена Саббага (цифра втрат України не наводиться).
Водночас представник НАТО наголосив, що поки невідомо, скільки триватиме бій за Бахмут. Однак ця ділянка фронту на річці Бахмутці стала "зоною вбивства" за цей час.
Зверніть увагу! Як зазначив високопоставлений чиновник, українські витрати боєприпасів на Бахмутському напрямку випереджають західне виробництво.
Також він підкреслив, що немає жодних ознак того, що українські сили відступатимуть з міста.
Яка ситуація в Бахмуті: думки фахівців
- Військовий експерт та полковник запасу Збройних Сил Владислав Селезньов констатував, що окупанти безперервно атакують Бахмут з трьох боків і хочуть перерізати логістику. Власне, йдеться про західні мікрорайони населеного пункту.
- Також військовий експерт Олег Жданов аналізував ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, противник здійснює перегрупування військ, однак найближчим часом слід очікувати того, що Росія відправить на цей напрямок більше окупантів.
- А от радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк говорив про те, що ворожа держава зменшила кількість обстрілів, адже істерично шукає снаряди. Зокрема, "прийти на допомогу" Москві може Тегеран.