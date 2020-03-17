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      "Слуги народу" після зустрічі з Єрмаком змінили категоричну думку проти переговорів з ОРДЛО

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      "Слугам народу" детально пояснили стратегію Єрмака по ОРДЛО / Єльдара Сарахмана

      Депутатам зі "Слуги народу", які виступали проти консультативної ради на Донбасі, детально пояснили стратегію голови Офісу Президента. За словами голови фракції Давида Арахамії, багато з них змінили свою думку після цього.

      Дехто з депутатів відкликав свій підпис від заяви проти переговорів. Про це заявив Арахамія у кулуарах Верховнох Ради, пише "Українська правда". 

      Що сказав Єрмак Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

      На зустрічі з депутатами Єрмак розповів про стратегію на Донбасі та пообіцяв дослухатися до думки фракції у майбутньому щодо питання миру на Донбасі.

      До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи немає, 
      – зазначив Арахамія.

      Що передувало

      • Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній депутати нагадали, що Росія – окупант, а переговори з ОРДЛО не можуть бути в жодній формі.
      • Згодом група "Слуг народу" прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
      • На 13 березня документ підписали 56 нардепів фракції "Слуга народу".

      Скандальний документ підписаний у Мінську: основне

      • Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
      • Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
      • Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ.
      • Росія, зі свого боку, називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Національна платформа примирення та єдності Слуга народу Давид Арахамія Новини політики
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