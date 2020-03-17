"Слуги народу" після зустрічі з Єрмаком змінили категоричну думку проти переговорів з ОРДЛО
Депутатам зі "Слуги народу", які виступали проти консультативної ради на Донбасі, детально пояснили стратегію голови Офісу Президента. За словами голови фракції Давида Арахамії, багато з них змінили свою думку після цього.
Дехто з депутатів відкликав свій підпис від заяви проти переговорів. Про це заявив Арахамія у кулуарах Верховнох Ради, пише "Українська правда".
Що сказав Єрмак Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську
На зустрічі з депутатами Єрмак розповів про стратегію на Донбасі та пообіцяв дослухатися до думки фракції у майбутньому щодо питання миру на Донбасі.
До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи немає,
– зазначив Арахамія.
Що передувало
- Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній депутати нагадали, що Росія – окупант, а переговори з ОРДЛО не можуть бути в жодній формі.
- Згодом група "Слуг народу" прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
- На 13 березня документ підписали 56 нардепів фракції "Слуга народу".
Скандальний документ підписаний у Мінську: основне
- Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
- Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.
- Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ.
- Росія, зі свого боку, називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".