"Слуги народу" після зустрічі з Єрмаком змінили категоричну думку проти переговорів з ОРДЛО

Депутатам зі "Слуги народу", які виступали проти консультативної ради на Донбасі, детально пояснили стратегію голови Офісу Президента. За словами голови фракції Давида Арахамії, багато з них змінили свою думку після цього.

Дехто з депутатів відкликав свій підпис від заяви проти переговорів. Про це заявив Арахамія у кулуарах Верховнох Ради, пише "Українська правда".

Що сказав Єрмак Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську

На зустрічі з депутатами Єрмак розповів про стратегію на Донбасі та пообіцяв дослухатися до думки фракції у майбутньому щодо питання миру на Донбасі.

До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи немає,

– зазначив Арахамія.

Що передувало

Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній депутати нагадали, що Росія – окупант, а переговори з ОРДЛО не можуть бути в жодній формі.

Згодом група "Слуг народу" прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.

На 13 березня документ підписали 56 нардепів фракції "Слуга народу".

Скандальний документ підписаний у Мінську: основне