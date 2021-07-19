Так, очевидно, – у "Слузі народу" розповіли, чи будуть восени нові кадрові зміни

В уряді відбувається низка кадрових змін. За чутками, наступні на звільнення – міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Вже восени справді можуть бути нові кадрові рішення. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Кадрові зміни можуть бути восени

За її словами, наразі якоїсь конкретики немає. Але вона може з'явитися вже у вересні.

Чи можуть бути нові кадрові рішення восени, насамперед в уряді? Так, очевидно, що можуть,

– відзначила Кравчук.

Наразі інформації про звільнення Малюськи чи Венедіктової, як наголосила нардепка, немає. "Ніхто не писав жодних заяв, не звертались до фракції, що будуть такі кадрові ротації", – додала вона.

Нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія заявив , що наразі Малюську не мають наміру звільняти.

Кравчук розповіла про кадрові зміни: дивіться відео

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