Так, очевидно, – у "Слузі народу" розповіли, чи будуть восени нові кадрові зміни
Джерело:24 канал
В уряді відбувається низка кадрових змін. За чутками, наступні на звільнення – міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Вже восени справді можуть бути нові кадрові рішення. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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Кадрові зміни можуть бути восени
За її словами, наразі якоїсь конкретики немає. Але вона може з'явитися вже у вересні.
Чи можуть бути нові кадрові рішення восени, насамперед в уряді? Так, очевидно, що можуть,
– відзначила Кравчук.
Наразі інформації про звільнення Малюськи чи Венедіктової, як наголосила нардепка, немає. "Ніхто не писав жодних заяв, не звертались до фракції, що будуть такі кадрові ротації", – додала вона.Нагадаємо! Нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія заявив
Кравчук розповіла про кадрові зміни: дивіться відео
Останні кадрові зміни в Україні: що відомо
- Верховна Рада проголосувала за звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я.
- З посади міністра інфраструктури звільнили Владислава Криклія.
- Ігор Петрашко – не обіймає посаду міністра економіки з 18 травня.