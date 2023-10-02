Побачив своє відображення: Орбан дуже зрадів перемозі антиукраїнської партії Фіцо у Словаччині
Джерело:Віктор Орбан
Віктор Орбан навіть не намагався приховати радість через результати дострокових парламентських виборів у Словаччині. Він назвав перемогу політсили свого словацького однодумця Роберта Фіцо "беззаперечною".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який постійно робить антиукраїнські та проросійські заяви, відкрито зрадів перемозі Smer-SD на виборах у Словаччині. Він привітав її лідера Роберта Фіцо.
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Що саме сказав Орбан
Голова угорського уряду створив допис у соцмережах. Орбан виклав світлину, на якій він тисне руку Фіцо, та написав, що з "патріотом завжди добре працювати разом".
Вгадайте, хто повернувся! Вітаємо Роберта Фіцо з беззаперечною перемогою на парламентських виборах у Словаччині,
– написав він.
Орбан додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з Фіцо.
Чинний прем'єр-міністр Угорщини та колишній прем'єр Словаччини / Фото Віктора Орбана
Що відомо про Фіцо
- Колишній голова словацького уряду Роберт Фіцо очолює популістську партію Smer-SD. Вона є антиукраїнською та євроскептичною політсилою.
- Раніше цей політик був членом комуністичної партії та залишався у ній навіть після припинення радянської окупації. Потім Фіцо приєднався до Демократичної лівої Партії, а згодом створив свою політсилу, яка спочатку називалася Smer – Tretia Cesta.
- Фіцо має проросійські погляди та виступає проти підтримки України. Він обіцяв скасувати допомогу для нашої держави та заблокувати її вступ у НАТО у разі своєї перемоги.
- Також Фіцо хоче накласти заборону на український агроімпорт. Ще колишній голова словацького уряду заперечував скоєний росіянами геноцид українців у Бучі та виступав за "мирні переговори" між державою-терористом та Україною.