Іде полювання на Лукашенка, – Невзлін прокоментував загадкову смерть Макея
У Білорусі помер міністр закордонних справ Володимир Макей. За однією з версій його отруїли, що є знаком для Лукашенка.
Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін. Раніше повідомлялось про те, що причини смерті Макея невідомі.
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Білорусь готується до нового вторгнення в Україну
Невзлін зазначив, що смерть Макея – це чорна мітка Лукашенку. Він хоч і надає Росії право розміщувати війська в Білорусі, користуватись аеродромами, не поспішає сам вступати у війну. А Білорусь готують до нового вторгнення в Україну з півночі, яке має відбутись у лютому.
Є думка, що це буде зроблене не в бік Києва, бо це важко, а західніше, ближче до Житомирської області. Зрозуміло, навіщо росіянам там потрібне своє угруповання. Київ вони не візьмуть, але, на жаль, руйнують його,
– зауважив російський опозиціонер.
Лукашенко – хитрий селянин
Він продовжив, що Лукашенко – хитрий селянин, який намагається всидіти на двох стільцях і брехати Путіну. Смерть Макея – це попередження Лукашенку, бо Макей не був його конкурентом, а навпаки був правою рукою. І тепер цю праву руку обрубали.
"Макей був "песиком" Лукашенка. Він був йому вірним до кінця. Він виконував дуже важливу роль для Лукашенка, він формував багатополярність", – наголосив Невзлін.
Невзлін прокоментував загадкову смерть Макея: дивіться відео
Макея отруїли
За його словами, є інформація про те, що Макея отруїли. Саме після отруєння болить серце, а людина, яка ніколи не скаржилась на серце, не викличе швидку допомогу. Розтин, якщо й робитимуть, його результати залишаться таємницею.
Я впевнений, що йде полювання на Лукашенка і думаю, що йому недовго залишилось. Або ж він має так лягти, щоб йому нарешті повірили. Хоча, як Путін може повірити Лукашенку, я не розумію,
– підкреслив російський опозиціонер.
Новини Білорусі: останні події
- Зі смертю очільника МЗС Білорусі Володимира Макея обірвалася остання ниточка комунікації Олександра Лукашенка з Заходом. Утім, можна лише гадати сталося це випадково чи Володимир Путін доклав зусиль.
- Ув'язнена білоруська політична активістка, лідерка опозиційних протестів Марія Колеснікова потрапила до реанімації. Вона перебуває у лікарні швидкої допомоги у Гомелі у реанімаційному відділенні.
- Зараз Білорусь перетворилася на полігон для підготовки мобілізованих. При цьому поки немає ознак, що вороже угруповування російсько-білоруських військ готове до повномасштабного вторгнення, яке могло б принести їм досягнення якихось цілей.