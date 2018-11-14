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      Смоленська катастрофа: Польща вимагає повернути літак

      393 Читать новость на русском
      Смоленська катастрофа
      Смоленська катастрофа / day.kyiv.ua

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що переконуватиме генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо потреби посередництва Ради Європи у справі повернення уламків літака до Польщі.

      Про це повідомляє Wnet.

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      Зазначається, Росія вже більше восьми років утримує уламки літака, що розбився, пояснюючи це проведенням російського слідства у справі Смоленської катастрофи.

      Глава МЗС Польщі назвав справу щодо повернення Росією Польщі уламків урядового літака Ту-154М серйозною розбіжністю. Він звернув увагу на нещодавно ухвалену важливу резолюцію ПАРЄ, в якій Росію закликають до повернення літака.

      Нагадаємо, на початку вересня польські слідчі оглянули уламки розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського на аеродромі "Північний" у Смоленську.

      Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року під час посадки на летовищі поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Польщі авіація ПАРЄ
      Джерело: 24 Канал
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