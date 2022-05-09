Солдати помирають, – в "Азові" кажуть про критичну ситуацію з пораненими захисниками

Ситуація на металургійному комбінаті "Азовсталь" критична, і погіршується вона з кожною хвилиною. Через відсутність необхідних засобів для надання медичної допомоги, наші солдати помирають.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів заступник командира полку "Азов". Зокрема капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів, скільки наших бійців на комбінаті поранені.

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Поранені потребують допомоги

Святослав Паламар зазначив, що наразі медичної допомоги потребують майже 600 військовослужбовців. Але її, на жаль, надати не можуть.

Ситуація важка, критична. Медикаментів недостатньо. Хірургічного інструменту немає. Скажу так – солдати помирають,

– підкреслив він.

Водночас він не виключає, що після евакуації усіх цивільних з "Азовсталі" російські атаки лише посиляться. "Калина" зазначив, що 9 травня буде видно, чи чинитимуть окупанти додаткових спроб. Нараз вони продовжують обстрілювати комбінат, гатити по ньому з авіації. Не обходиться і без штурму. Загалом військові готові до ще більших провокацій і боротимуться доти, поки у них будуть на це сили.

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Сам Маріуполь російські військові знищили практично вщент. У місті, за підрахунками наших військових, загинуло 25 тисяч мирних мешканців. Також вони зазначили, що знають, де окупанти ховають тіла на околицях міста.

В "Азові" зазначили, що загалом у братських могилах можуть бути поховані близько 10 тисяч мешканців Маріуполя. Але ця цифра приблизна.

Ілля Самойленко, офіцер управління штабу полку "Азов", зазначив, що захисники міста мають лише чотири сценарії перебігу подій. Один із них – продовжити свою боротьбу з окупантами.

Що стосується знищених російських військових, то їх налічується близько 2,5 тисячі. Також відомо, що ще 5 тисяч окупантів поранені.

Зазначимо, що Росія кілька місяців не дозволяла цивільним евакуйовуватися з "Азовсталі". Це стало можливим лише на початку травня. Так, в ООН зазначили, що 500 маріупольців покинули "Азовсталь" та виїхали межі міста. Утім, варто розуміти, що комбінат став прихистком ще й для військових. Поранених, наприклад, усе ще не можуть евакуювати.

Уже навіть створена петиція. У ній закликають ООН втрутитися в ситуацію та допомогти провести евакуацію з "Азовсталі".

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