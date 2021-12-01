Союзники пильно стежать, – МЗС Естонії про ситуацію на східних кордонах НАТО

Країни-члени НАТО пильно стежать за ситуацією вздовж східних кордонів Альянсу. Всі союзники наголошують, що як гібридна атака Білорусі, так і непрозорі дії Росії проти України неприпустимі.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, підбиваючи підсумки першого дня зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств НАТО у Ризі.

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Естонська дипломатка зазначила, що "Північноатлантичний альянс єдиний оперативно оцінює ситуацію на європейську безпеку та готовий захищати всіх своїх союзників".

Союзники ясно вбачають у зосередженні російських військ біля кордону з Україною загрозу як українській, так і європейській безпеці загалом. Вони закликали Росію негайно покласти край цій діяльності,

– зауважила Ева-Марія Лійметс.

Глава МЗС вказала, що міністри висловили жаль з приводу закриття Москвою дипломатичих каналів з блоком, "хоча саме зараз потрібний конструктивний діалог з Росією".

Дії Білорусі на кордоні з ЄС

Ева-Марія Лійметс додала, що іншою важливою темою стали дії білоруської влади на кордоні з ЄС.

Жорстоке маніпулювання людськими життями, спроби розділити і дискредитувати НАТО і Євросоюз – це вимагає єдиної відповіді, і НАТО всіляко підтримує своїх союзників, які зазнають найбільшого тиску,

– підсумувала вона.

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