Спадок режиму Сталіна, – Яковенко припустив, чи піде Путін на провокації у білоруському Мозирі

Здійснення диверсій для провокацій властиво Путіну. У нього є для цього усе – і сили, і ресурси, і відсутність совісті.

Однак, чи зможе він досягти цілей і втягнути Білорусь у війну – є сумніви. Про це 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.

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Це спадок сталінського режиму. За його часів існував величезний підрозділ Судоплатова – ціла диверсійна школа, яка нищила інакодумців та опонентів Сталіна по всьому світу,

– сказав спікер.

Лукашенко є раціоналістом

На думку Яковенка, попри свою "дурнувату" поведінку, самопроголошений президент Білорусі є дуже раціональним.

"Він дуже гарно відчуває владу та розуміє, що підтримки у своїй країні не має. Якщо він зараз озброїть певну кількість людей і відправить їх в Україну, то є ймовірність, що ці люди не захочуть там гинуть, а повернуться й скинуть Лукашенка. Я думаю, він її прораховує, – сказав журналіст.

Він додав, що Лукашенку вдавалося водити за ніс і Путіна, і Захід, і власний народ. "Лише на третьому десятку років цього тотального обману щось пішло не так. І то він всидів", – зауважив спікер.

"Я гадаю, що влаштовувати пожежу в власній домівці він не буде. Натомість Путін може вдатися до терактів, а от чи погоджує він їх з Лукашенком – невідомо", – відзначив Яковенко.

Він ненавидить Україну

Лукашенко з легкістю може надати свою територію для обстрілу України, адже він її страшенно ненавидить. А ось відправляти війська – це дуже малоймовірно.

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