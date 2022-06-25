Спадок режиму Сталіна, – Яковенко припустив, чи піде Путін на провокації у білоруському Мозирі
Здійснення диверсій для провокацій властиво Путіну. У нього є для цього усе – і сили, і ресурси, і відсутність совісті.
Однак, чи зможе він досягти цілей і втягнути Білорусь у війну – є сумніви. Про це 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.
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Це спадок сталінського режиму. За його часів існував величезний підрозділ Судоплатова – ціла диверсійна школа, яка нищила інакодумців та опонентів Сталіна по всьому світу,
– сказав спікер.
Лукашенко є раціоналістом
На думку Яковенка, попри свою "дурнувату" поведінку, самопроголошений президент Білорусі є дуже раціональним.
"Він дуже гарно відчуває владу та розуміє, що підтримки у своїй країні не має. Якщо він зараз озброїть певну кількість людей і відправить їх в Україну, то є ймовірність, що ці люди не захочуть там гинуть, а повернуться й скинуть Лукашенка. Я думаю, він її прораховує, – сказав журналіст.
Він додав, що Лукашенку вдавалося водити за ніс і Путіна, і Захід, і власний народ. "Лише на третьому десятку років цього тотального обману щось пішло не так. І то він всидів", – зауважив спікер.
"Я гадаю, що влаштовувати пожежу в власній домівці він не буде. Натомість Путін може вдатися до терактів, а от чи погоджує він їх з Лукашенком – невідомо", – відзначив Яковенко.
Він ненавидить Україну
Лукашенко з легкістю може надати свою територію для обстрілу України, адже він її страшенно ненавидить. А ось відправляти війська – це дуже малоймовірно.
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Загроза наступу з боку Білорусі: коротко
- У Міноборони оцінили ймовірність нападу з боку Білорусі. Так, українські військові готові до різних сценаріїв ескалації війни з Росією, зокрема, нападу окупантів з території Білорусі. Росія продовжує використовувати територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів.
- Лукашенко вважає Україну реальним ворогом, однак білоруське суспільство виступає категорично проти збройної агресії. За словами главу кабінету представників Світлани Тихановської Валерія Ковалевського, Лукашенко є безпосереднім учасником конфлікту з першого дня війни, натомість Путін прагне примусити його до більш активних дій.
- За даними Генштабу, російські військові мають великі втрати у техніці, тож озброєння їм можуть надати білоруси. До того ж, територію Білорусі біля українського кордону Росія може використати для своєї військової бази.
- Білоруська армія продовжує проводити навчання з білоруськими підрозділами сил спеціальних операцій. До них залучили інструкторів збройних сил Росії.
- Кордони активно укріплюються окопами. Мабуть, Лукашенко застосовує "превентивні заходи", адже готується до нападу з "трьох позицій" – України, Польщі та Литви.
- Поблизу кордону білоруси розмістили дерев'яні муляжі танків. Крім того, туди переміщують строковиків.
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