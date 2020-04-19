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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Спецоперація "Великдень", українські реалії лікування COVID-19 та Чорнобиль у вогні: блоги тижня

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – підпал Чорнобильської зони, карантинні обмеження після 24 квітня та як РПЦ планує святкувати Великдень.

      1. Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітня



      Повернення до життя як воно було не буде можливим ще довгий час.

      Найктульніше про карантин в Україні сьогодні.

      2. Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах



      Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.

      Як відсвяткували Великдень вдома – читайте тут!

      3. За пам'ятники і двір Росія стріляє в упор



      Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти муніципальних чиновників чеської столиці, які ухвалили рішення про перенесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.

      Більше блогів Віталія Портникова.

      4. Лікування коронавірусу в Італії та Україні: мені страшно за нашу країну



      Тут ніхто не рахує, скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинту відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш все, що тобі необхідно.

      Все про коронавірус в світі та Україні – шукайте тут.

      5. Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?



      Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.

      Пожежі у Чорнобильські зоні – все що відомо на сьогодні.

      Автор: Блоги тижня
      Теги: Публікації Новини Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Великдень Новини політики Пожежа в Чорнобильській зоні РПЦ
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