Спецоперація "Великдень", українські реалії лікування COVID-19 та Чорнобиль у вогні: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – підпал Чорнобильської зони, карантинні обмеження після 24 квітня та як РПЦ планує святкувати Великдень.

1. Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітня







Повернення до життя як воно було не буде можливим ще довгий час.



Найктульніше про карантин в Україні сьогодні.

2. Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах







Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.



Як відсвяткували Великдень вдома – читайте тут!

3. За пам'ятники і двір Росія стріляє в упор







Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти муніципальних чиновників чеської столиці, які ухвалили рішення про перенесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.



Більше блогів Віталія Портникова.

4. Лікування коронавірусу в Італії та Україні: мені страшно за нашу країну







Тут ніхто не рахує, скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинту відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш все, що тобі необхідно.



Все про коронавірус в світі та Україні – шукайте тут.

5. Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?







Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.



Пожежі у Чорнобильські зоні – все що відомо на сьогодні.