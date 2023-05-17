Спецпредставник Китаю може зустрітись із Зеленським ввечері, – ЗМІ

Спецпредставник Китаю Лі Хуей 17 травня прибуває до Києва з візитом. Він може зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

Лі Хуей вже прибув до Києва, після обіду він планує зустрітись із Зеленським. Про це повідомив високопоставлений український чиновник.

Важливо "Привіз хитрий план": чого чекати від спецпредставника Китаю в Україні

Це перша особиста зустріч президента з високопоставленим китайським чиновником після початку повномасштабного російського вторгнення.

ЗМІ пише про очікування Пекіну. Лі Хуей буде обговорювати можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час європейського туру. Він також хоче відвідати Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна

Президент Володимир Зеленський 26 квітня поговорив з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова від початку повномасштабного вторгнення.

Після цього Китай призначив спеціального представника в Україні. Ним став колишній посол у Росії Лі Хуей.

Потім Пекін заявив, що з 15 травня направить спеціального посланця у різні країни світу, зокрема в Україну та Росію. Збираються обговорити "політичне врегулювання" війни в Україні.

Офіційно ймовірну зустріч Зеленського та Лі Хуея не коментували. 24 Канал намагається зв'язатись з Офісом Президента, аби уточнити інформацію.