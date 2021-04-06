Два офіцери Держспецзвя'язку влаштували ночі 6 квітня стрілянину в потязі Костянтинівка – Київ. Їх затримали під час руху через порушення громадського порядку. Працівники Харківської військової прокуратури оголосили одному з них про підозру.

Обоє спецслужбовців перебували у стані алкогольного сп'яніння. О 2 ночі вони порушили громадський порядок, коли почали стріляти зі свого купе. Передісторія Стрілянина в потязі Костянтинівка – Київ: затримані – не військовослужбовці ЗСУ Що відомо про затримання До розв'язання ситуації та припинення стрілянини у потязі залучили силовиків з підрозділу "КОРД".

Під час затримання п'яні спецслужбовці чинили опір.

Офіцера, який стріляв – затримали. Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил повідомила йому про підозру.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу та хуліганства.

Іншого спецзв'язківця відправили до гауптвахти.

Постраждалих від інциденту немає.

Зброю вилучили, слідство триває.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.