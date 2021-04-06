Через стрілянину в потязі спецзв'язківцю оголосили про підозру
Два офіцери Держспецзвя'язку влаштували ночі 6 квітня стрілянину в потязі Костянтинівка – Київ. Їх затримали під час руху через порушення громадського порядку. Працівники Харківської військової прокуратури оголосили одному з них про підозру.
Джерело:Офіс Генпрокурора
Обоє спецслужбовців перебували у стані алкогольного сп'яніння. О 2 ночі вони порушили громадський порядок, коли почали стріляти зі свого купе.
Передісторія Стрілянина в потязі Костянтинівка – Київ: затримані – не військовослужбовці ЗСУ
Що відомо про затримання
- До розв'язання ситуації та припинення стрілянини у потязі залучили силовиків з підрозділу "КОРД".
- Під час затримання п'яні спецслужбовці чинили опір.
- Офіцера, який стріляв – затримали. Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил повідомила йому про підозру.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами насильства щодо працівника правоохоронного органу та хуліганства.
- Іншого спецзв'язківця відправили до гауптвахти.
- Постраждалих від інциденту немає.
- Зброю вилучили, слідство триває.
- Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
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