Стріляли із табельної зброї: з поїзду Костянтинівка – Київ зняли двох військових
У потязі який прямував з Костянтинівки у Київ 6 квітня двоє військових влаштували стрілянину із табельної зброї. Через них потяг зупинився й запізнюється у столицю на 6 годин.
Джерело:"Укрзалізниця"
Зазначається, що на станції Красноград спецпризначенці змушені були обеззброїти військових та зняти їх з потягу. Ймовірно, що чоловіки просто розважались.
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Ймовірно були п'яними
У коментарях на сторінці "Укрзалізниці" люди припускають, що вони були п’яними. Стрільбу вони влаштували із табельної зброї – дозвіл на носіння мають.
На щастя, ніхто не постраждав.
Поїзд запізнюється
Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. Втім, у Київ він прибуде із запізненням близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка.
Укрзалізниця вдячна поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. До прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали,
– йдеться у повідомленні "Укрзалізниці"
Також залізничники зазначили, що вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда – організовують найбільш зручні стикувальні маршрути для них, які прямують далі залізною дорогою.
За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.
Поїзд "Київ – Війна"
Саме про цей поїзд № 126 був знятий документальний фільм режисера Корнія Грицюка "Поїзд Київ — Війна".
Героями фільму стали безпосередні пасажири поїзду. Серед них — військовослужбовці, жителі окупованих територій, звичайні мешканці підконтрольних українському уряду територій.
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