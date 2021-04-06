У потязі який прямував з Костянтинівки у Київ 6 квітня двоє військових влаштували стрілянину із табельної зброї. Через них потяг зупинився й запізнюється у столицю на 6 годин.

Зазначається, що на станції Красноград спецпризначенці змушені були обеззброїти військових та зняти їх з потягу. Ймовірно, що чоловіки просто розважались.

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Ймовірно були п'яними

У коментарях на сторінці "Укрзалізниці" люди припускають, що вони були п’яними. Стрільбу вони влаштували із табельної зброї – дозвіл на носіння мають.

На щастя, ніхто не постраждав.

Поїзд запізнюється

Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. Втім, у Київ він прибуде із запізненням близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка.

Укрзалізниця вдячна поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. До прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали,

– йдеться у повідомленні "Укрзалізниці"

Також залізничники зазначили, що вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда – організовують найбільш зручні стикувальні маршрути для них, які прямують далі залізною дорогою.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.

Поїзд "Київ – Війна"

Саме про цей поїзд № 126 був знятий документальний фільм режисера Корнія Грицюка "Поїзд Київ — Війна".

Героями фільму стали безпосередні пасажири поїзду. Серед них — військовослужбовці, жителі окупованих територій, звичайні мешканці підконтрольних українському уряду територій.