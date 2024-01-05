Улюблена іграшка Китаю: як США можуть завадити постачанню ракет із КНДР до Росії

Кремль шукає військову допомогу в різних країнах світу, але охочих його підтримати не так вже й багато. Ймовірними союзниками країни-агресорки уже давно називають Північну Корею та Іран.

КНДР вже давно могла постачати зброю Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, додавши, що за різними повідомленнями, Північна Корея вже передала мільйон боєприпасів до артилерії, зокрема, до реактивної.

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Яка позиція Китаю

Сполучені Штати можуть тиснути безпосередньо на Росію або Китай. Щодо країни-агресорки, то залишається дедалі менше можливостей вводити додаткові санкції. З Китаєм ситуація інша.

Північна Корея – це улюблена іграшка Китаю, якою він намагається контролювати ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Не забувайте, що у Китаю та Росії є спільний кордон з Північною Кореєю, є залізниця, тому проконтролювати постачання техніки, озброєння, фактично неможливо,

– розповів Олег Жданов.

Винятком може бути хіба супутникова чи агентурна розвідка, якщо вона є у США.

Якою може бути реакція Америки

На думку військового експерта, США мають свій сценарій ведення війни Росії з Україною. Наприклад, Сполучені Штати могли б заморозити виплату коштів Росії за енергоносії, адже на рік за постачання газу й нафти Кремль заробляє 380 мільярдів доларів. Ця валюта йде через SWIFT, через сім банків Росії, які досі підключені до цієї системи.

З Китаєм важче, бо якщо ми подивимось на внутрішній валовий продукт Китаю, то там 35% – це американський ринок. Там настільки інтегрована економіка, що введення будь-яких додаткових санкцій може негативно відобразитись,

– підкреслив Жданов.

За часів президентства Дональда Трампа були спроби запровадити грошові збори з китайських товарів, але така ідея успіху не мала. Відтак Китай користується тим, що США змушені з ним домовлятися, зокрема, щодо того, щоб Пекін не дав команду постачати боєприпаси з Північної Кореї до Росії.

Це ще один клубок, у якому, на мій погляд, заправляє Китай,

– наголосив Жданов.

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