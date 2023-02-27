Китаю потрібен мир, а не війна: чи ризикне постачати Росії летальну зброю
Імовірно, США та Китай вже мали розмову за зачиненими дверима в контексті постачання Росії зброї. Китайська влада вже зробила свій вибір.
Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1999-2001 роках Ігор Литвин. За його словами, Китай не хоче опинитися в одному човні із країною-лузером.
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Китай вже прийняв рішення
Ігор Литвин наголосив, що в інтерв'ю радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван чітко сказав, що американська влада мала прямі переговори за зачиненими дверима з китайськими партнерами щодо питання постачання летальної зброї Росії.
Він зосередив увагу, що це свідчення того, що сторони зрозуміли один одного. Тобто китайці мають представлення, чим все закінчиться для КНР у разі співпраці із Росією.
На мою думку, ніякої летальної зброї Китай не наважиться постачати в Російську Федерацію,
– переконаний він.
За словами Литвина, Китай все ж обере демократичний світ як головного партнера.
Вигода для Китаю
Ігор Литвин розказав, що китайська влада не хоче опинитися по один бік зі стороною, яка точно програє. Китай розцінює будь-які свої кроки з призми вигоди.
За його словами, держава прагне зберегти конкурентність на міжнародній економічній арені.
Тим більше, що Китай неодноразово казав, що йому потрібен мир, а не війна,
– зауважив він.
Литвин пояснив, що досягнення миру коштом підсилення агресора – не те, що може бути розцінено як гідна гра світового гравця такого рівня.
Китай може постачати Росії зброю: що відомо
- Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що влада Китаю розглядає можливість надання Росії летальної зброї для війни проти України. Однак остаточне рішення ще не прийняте. Вільям Бернс наголосив, що адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм. Він запевнив, що для нього важливо, аби цього не сталося. Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу.
- Президент США Джозеф Байден не очікує, що Китай надасть значну військову допомогу Росії. Водночас він вважає, що це стане саме тією межею, за якою буде реакція Сполучених Штатів.