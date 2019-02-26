Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов у зворушливому листі підтримав полонених українських моряків

Кримські активісти Осман Пашаєв, Лейла Омер та Наталія Красненкова організували акцію "Пиши нашим". Вони дізналися, хто є кумирами українських полонених моряків і попросили їх написати слова підтримки бранцям Кремля. На акцію одним з перших відгукнувся голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов.

Гравець "Шахтаря" просто в літаку написав лист 24 українським полоненим морякам, в якому висловив слова підтримки. Про це повідомив сайт "Трибуна".

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У своєму листі Андрій П'ятов написав, що впевнений у міцному характері хлопців, за допомогою якого вони витримають усі випробування.

Хотів би всім нашим морякам, які знаходяться в полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають усі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!

– зазначив П'ятов.



Лист українським полоненим морякам від Андрія П'ятова

Окрім листів "Шахтар" подарував морякам футболки команди з їх прізвищами – Богдана Небилиці, В'ячеслава Зінченко та Володимира Лісового. Рідні полонених українців зворушені вчинком футболіста та висловили йому подяку.



"Шахтар" подарував морякам футболки команди з їх прізвищами



Андрій П'ятов підтримав українських полонених моряків

Сьогодні, 26 листопада листи та футболки мають надіслати хлопцям у Москву. Крім того, активісти очікують відповідь від інших кумирів військовополонених моряків – Василя Ломаченка, Олександра Усика та гравців "Динамо".

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.