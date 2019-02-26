Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов у зворушливому листі підтримав полонених українських моряків

25
Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов написав листа українським полоненим морякам
Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов написав листа українським полоненим морякам / Фото з соціальних мереж

Кримські активісти Осман Пашаєв, Лейла Омер та Наталія Красненкова організували акцію "Пиши нашим". Вони дізналися, хто є кумирами українських полонених моряків і попросили їх написати слова підтримки бранцям Кремля. На акцію одним з перших відгукнувся голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов.

Гравець "Шахтаря" просто в літаку написав лист 24 українським полоненим морякам, в якому висловив слова підтримки. Про це повідомив сайт "Трибуна".

Читайте також: Росія використовує їх як товар, – Клімкін про долю українських моряків у полоні РФ

У своєму листі Андрій П'ятов написав, що впевнений у міцному характері хлопців, за допомогою якого вони витримають усі випробування.

Хотів би всім нашим морякам, які знаходяться в полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають усі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!
– зазначив П'ятов.

Лист українським полоненим морякам від Андрія П'ятова
Лист українським полоненим морякам від Андрія П'ятова

Окрім листів "Шахтар" подарував морякам футболки команди з їх прізвищами – Богдана Небилиці, В'ячеслава Зінченко та Володимира Лісового. Рідні полонених українців зворушені вчинком футболіста та висловили йому подяку.


"Шахтар" подарував морякам футболки команди з їх прізвищами

Андрій П'ятов
Андрій П'ятов підтримав українських полонених моряків

Сьогодні, 26 листопада листи та футболки мають надіслати хлопцям у Москву. Крім того, активісти очікують відповідь від інших кумирів військовополонених моряків – Василя Ломаченка, Олександра Усика та гравців "Динамо".

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

blog_ava
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні
10650
Теги: Спорт Футбол Шахтар Українці в полоні РФ Новини України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
сьогодні 15:20 Cлідство назвало нові деталі катастрофи літака, яким летів футболіст Сала
191
Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
сьогодні 09:36 Зінченко кумедно покарав зіркового одноклубника на тренуванні "МанСіті": відео
1259
"Шахтар" без проблем обіграв "Олександрію" у матчі лідерів УПЛ: відео
25 лютого 21:14 "Шахтар" без проблем обіграв "Олександрію" у матчі лідерів УПЛ: відео
376
"Динамо" розгромило "Зорю" завдяки дублям Шапаренка та Вербіча: відео
25 лютого 20:28 "Динамо" розгромило "Зорю" завдяки дублям Шапаренка та Вербіча: відео
789
Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
25 лютого 19:41 Справжня знахідка: фанати "Селтіку" шаленіють від хет-трику Шведа у матчі з "Ворсклою"
2684
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук