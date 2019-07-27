Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка

27 липня 2019 року несподівано обірвалося життя відомого українського спортсмена Романа Вірастюка. Спорт 24 зібрав найважливішу інформацію про життя і діяльність спортсмена.

Біографія Романа Вірастюка

Роман Вірастюк народився 20 квітня 1968 року в місті Івано-Франківську. Батьки Романа займалися спортом: матір грала у волейбол, виступала за заводську команду на місцевому рівні, а батько – грав за сільську команду у футболі на першість району.

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Вчився Роман в івано-франквській СШ №4, а згодом – закінчив Коледж фізичного виховання і Тернопільський державний університет.

Молодший брат Романа – Василь, став відомим, насамперед, в силовому спорті, де був найсильнішою людиною світу-2004. Нині – він успішний шоумен, актор, а віднедавна – ще й суддя в телепроекті "Зважені та щасливі".



Роман та Василь Вірастюки в дитинстві

З 1980-го по 2005 рік Роман Вірастюк займався легкою атлетикою (штовхання ядра) у Заслуженого тренера України Івана Шарого. Був членом юнацької, юніорської та молодіжної збірної СРСР, срібним призером останнього чемпіонату СРСР 1991 року, володарем Кубка СРСР. 17-разовий чемпіон і восьмиразовий володар Кубка України.

У 1994 році спортсмен посів третє місце на чемпіонаті Європи, а у 1995 році він став капітаном Олімпійської збірної України і займав цей пост до 2005 року.За цей час він брав участь в Олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї та Афінах. Особистий рекорд Вірастюка у штовханні ядра – 21,34 м.



Спортивні досягнення Романа Вірастюка

Шлях до популярності

Всесвітньо відомим його зробило не найвище досягнення в кар’єрі штовхальника ядра – бронза чемпіонату Європи-1994 у Гельсінкі. Увагу до себе Роман привернув екстравагантною поведінкою в секторі під час Олімпіади-1996 в Атланті.

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Там Вірастюк посів шосте місце, не показав чогось видатного з точки зору результатів, але камера постійно вихоплювала його емоційні монологи і самовнушання: "Давай, Ромку, ти можеш!" Власне, під час останньої спроби Вірастюк налаштовувався так ретельно, що не помітив, як сплив відведений на поштовх час.

Правда, пізніше, через два місяці після Олімпіади японська фірма Seiko запросила Романа за свій рахунок у Японію. Там історію українця включили в сюжет одного з документальних фільмів, який у підсумку став лауреатом одного з кінофестивалів. Японці довели, що 30 секунд на спробу у Вірастюка банально вкрали. "Вірастюк, бачиш, ти був близьким до медалі, але тобі не дали штовхнути – тримай хоча б це", – тішив себе Роман.

Робота чиновника

Після завершення спортивної кар’єри Роман Вірастюк працював главою Головного управління у справах молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Він також брав участь у телепроектах "День Олімпіади" та "Олімпійські пристрасті" як ведучий.

З 2016 року Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту у Міністерстві молоді та спорту.



Роман Вірастюк працював у Міністерстві молоді та спорту

Він також балотувався на парламентських виборах 2019 року в ОВО №84 де набрав 11,06% голосів і посів четверте місце.

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Сім'я

Роман Вірастюк був одружений (дружина – Ірина), мав двох синів – Романа (займався баскетболом) та Івана. В 2014 році навіть приймав участь в проекті "Міняю жінку" на каналі 1+1.

Захворювання

Різко припинивши тренування і поринувши у вир чиновницької діяльності, Вірастюк у 37 отримав страшні проблеми зі здоров’ям. Приблизні причини Вірастюк знав. Про біду зі здоров'ям Роман розповів сам.

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"Діагностувати й попередити таку недугу складно. Таке нещастя виникає не водночас, а формується роками. Знаючи свій організм, відчуваю, що вина найперше на мені. Через те, що після насиченого 2004-го, коли готувався до Олімпіади в Афінах, різко перестав тренуватися. Під час подій Помаранчевої революції не міг бути осторонь. Була хороша справа, шкода тільки, що свій шанс ми втратили. Так чи інакше, я подався в політику й собою майже не займався. Мені дали посаду і я пов’яз у ній. На жаль, не вмію займатися чимось упівсили, не можу реагувати на речі спокійно, беру все близько до серця. Мабуть, усі ці фактори, а найперше те, що я різко перестав тренуватися, призвели до захворювання", – казав Вірастюк-старший.

Тоді у мене аорта відірвалася від серця. Лежав у Львові на Личаківській і мене оперував молодий хірург Олександр Бабляк. Саме йому вдячний за повернення на цей світ. Знаєте, через півтора місяця в реанімації навколо мене щодня вмирали люди. Тоді зрозумів, що всі ми на цій землі гості. Взяти хоча б мене,

– розповідав Роман.

"Коли зі мною сталася ця біда, рідним в Івано-Франківську сказали, щоб вони зі мною попрощалися, оскільки я не перенесу дороги в лікарню до Львова. Коли мене "пакували" в реанімобіль, дружина писала розписку, що не матиме претензій, якщо я в дорозі помру. У клінічно-кардіологічній лікарні Ірина вже писала аналогічний папір, на випадок, якщо я не виживу під час операції. Ситуація ж була катастрофічною: в серцевій сумці крові було стільки, що ще 20 хвилин - і серце розчавило б тиском. Рішення потрібно було приймати миттєво, і особливо складним воно було для молодого лікаря Олександра Бабляка. Адже якби я помер на операційному столі, це могло негативно позначитися на його репутації. Деякі лікарі навіть радили йому почекати до ранку, але Олександр підійшов і шепнув на вухо дружині: "Якщо Романа не оперувати найближчим часом – він помре". Іра прислухалася...

У 2015 році стало відомо, що спортсмену знадобиться ще дві операції. Під час першої операції, яка тривала 13 годин, йому поставили серцевий клапан і протез кореня аорти. Її провели 31 березня 2016 року.

11 липня 2019 року Вірастюк переніс ще одну складну операцію, яка тривала 20 годин. 27 липня 2019 року о 5 ранку стало відомо про раптову смерть Романа Вірастюка.

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