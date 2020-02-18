24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Мангер подав у суд через банер про вбивство Гандзюк на матчі "Динамо"

6
Банер фанатів "Динамо" / Фейсбук-сторінка вболівальників "Динамо"

Голова Херсонської облради Владислав Мангер подав у суд на Українську асоціацію футболу (УАФ) та НСК "Олімпійський". Причиною позову став банер про Мангера, який був вивішений на матчі "Динамо" в Лізі Європи 14 березня 2019 року.

Спершу інформацію про позов Мангера опублікувала фейсбук-сторінка "Друзі "Динамо".

До теми: Справа Гандзюк: імовірному замовнику злочину Мангеру зменшили заставу

Як повідомляє Tribuna.com, представники УАФ і НСК "Олімпійський" підтвердили їм інформацію, що Мангер подав у суд через банер.

Позов поданий за появу на НСК "Олімпійський" банера зі згадуванням імені Мангера під час матчу Ліги Європи "Динамо" – "Челсі".

Він був присвячений вбивству херсонської активістки Катерини Гандзюк: "Гордєєв! Мангер! Рищук! Вбивць багато. Президент один".


Банер, через який Мангер ймовірно подав до суду / Фото: facebook.com/druzidynamo

Андрій Гордєєв – голова Херсонської обласної держадміністрації. Євген Рищук – ексзаступник Гордєєва.

Владислав Мангер, окрім того, що очолює Херсонську облраду, є віцепрезидентом Федерації боксу України.

  • Зазначимо, що на матчах "Динамо" подібні банери з'являлися декілька разів.
  • Зокрема, у лютому 2019 року на матчі між "Динамо" та грецьким "Олімпіакосом" фанати киян провели акцію, вивісивши банери щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк.
  • На одному з банерів було написано "Вбивці Гандзюк мають сісти". На ще одному банері був напис "Мангер вбивця".
  • Вже у вересні 2019 року фанати "Динамо" вивісили банери про Катерину Гандзюк, звернувшись до Президента України Володимира Зеленського.
  • На одному банері був напис "Зеленський, Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі?", а на другому – "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі".

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк?

Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року. Її смерть настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

останні новини справи гандзюк: хроніка подій
Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
сьогодні
12986
Автор: Михайло Гема
Теги: Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:42 Ця дискваліфікація – приниження та нагадує часи Януковича, – менеджер Вихриста Андрій Котельник
Станіслав Безушко 587
сьогодні 14:39 Голи українців Яремчука та Мірошніченка потрапили у підбірку найкращий у Лізі Європи: відео
Ігор Саджениця 283
сьогодні 07:28 "Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео
Юрій Семенюк 468
17 лютого 19:37 Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео
Юрій Семенюк 364
17 лютого 14:12 Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
Ігор Саджениця 1343
Новини
Більше новин
Залиште відгук