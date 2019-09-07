Росія повернула українських полонених: як реагували наші спортсмени

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Росія повернула українських полонених: як реагували наші спортсмени
/ facebook.com/president.gov.ua

У суботу, 7-го вересня, у межах обміну з Росією утримуваними особами 35 українців повернулись додому з російського полону . Україна видала Росії теж 35 осіб, при цьому частина з них – українські громадяни. Українські спортсмени також відреагували на повернення своїх земляків в Україну.

"Новина, на яку чекала вся Україна!!! Українці повернулися на батьківщину у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб", – повідомила "Олександрія" у своєму інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новина, на яку чекала вся Україна!!! ⠀ Українці повернулися на батьківщину у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб ⠀ Повний список звільнених: 1. Роман Сущенко. 2. Олег Сенцов. 3. Олександр Кольченко. 4. Володимир Балух. 5. Станіслав Клих. 6. Микола Карпюк. 7. Олексій Сизонович. 8. Павло Гриб. 9. Едем Бекіров. 10. Євген Панов. 11. Артур Панов. 12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ». 13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик. 14. Андрій Артеменко, старший комендор. 15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник. 16. Богдан Головаш, випускник ІВМС. 17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. 18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ». 19. Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь». 20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник. 21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник. 22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування. 23. Владислав Костишин, випускник ІВМС. 24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород». 25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь». 26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу». 27. Михайло Власюк, моторист-електрик. 28. Віктор Беспальченко, комендор. 29. Володимир Терещенко, комендор. 30. Євгеній Семидоцький, марсовий. 31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення. 32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону. 33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення. 34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення. 35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування. ⠀ СЛАВА УКРАЇНІ!

Допис, поширений ФК Олександрія / FC Olexandria (@fcolexandria)

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Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний написав в інстаграмі: "Найкращі новини! Вітаємо на рідній землі".

Відреагував на повернення українських полонених борець Жан Беленюк, який є депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу". "Це ще одна значна перемога для всіх нас", – написав Жан.

Це важливо: Обмін полоненими відбувся: що про це відомо

"Радіємо разом із сім’ями 35 героїв та усією країною!", – йдеться у фейсбук футбольного клубу "Минай".

Один з моряків, Андрій Шевченко, вийшов з літака у футболці київського "Динамо".

Відео як український моряк Андрій Шевченко у футболці "Динамо" виходить з літака

 


Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу


В'язні Росії, яких повернули в Україну/ Інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Заручники Спорт Новини Спорту Україна – Росія Жан Беленюк Дмитро Підручний
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