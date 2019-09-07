Росія повернула українських полонених: як реагували наші спортсмени

У суботу, 7-го вересня, у межах обміну з Росією утримуваними особами 35 українців повернулись додому з російського полону . Україна видала Росії теж 35 осіб, при цьому частина з них – українські громадяни. Українські спортсмени також відреагували на повернення своїх земляків в Україну.

"Новина, на яку чекала вся Україна!!! Українці повернулися на батьківщину у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб", – повідомила "Олександрія" у своєму інстаграмі.

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Чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний написав в інстаграмі: "Найкращі новини! Вітаємо на рідній землі".

Відреагував на повернення українських полонених борець Жан Беленюк, який є депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу". "Це ще одна значна перемога для всіх нас", – написав Жан.

Це важливо: Обмін полоненими відбувся: що про це відомо

"Радіємо разом із сім’ями 35 героїв та усією країною!", – йдеться у фейсбук футбольного клубу "Минай".

Один з моряків, Андрій Шевченко, вийшов з літака у футболці київського "Динамо".

Відео як український моряк Андрій Шевченко у футболці "Динамо" виходить з літака



Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу



В'язні Росії, яких повернули в Україну/ Інфографіка 24 каналу