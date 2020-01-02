Известные теннисисты нетрадиционно будут жертвовать деньги пострадавшим от пожаров в Австралии

Известный теннисист Ник Кирьос решил поддержать жертв лесных пожаров в Австралии. Австралийский теннисист будет жертвовать по 200 долларов за каждый свой эйс на ближайших турнирах.

В соцсетях Кирьос объявил, что будет отдавать по 200 долларов за каждую подачу навылет на соревнованиях летнего сезона в Австралии. Также теннисист призвал организаторов ATP Cup и Tennis Australia провести благотворительные акции в преддверии важных турниров.

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В частности, в январе крупные города Австралии примут командный чемпионат ATP Cup и первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" – Australian Open.

Глава австралийской теннисной федерации Крейг Тайли поддержал инициативу Кирьоса. Он заявил, что болельщикам стоит следить за новостями о предстоящих мероприятиях.

На инициативу Кирьоса откликнулся и первая ракетка Австралии Алекс де Минор, который в рейтинге АТР занимает 18-ю строчку.

Мне нравится эта идея, я буду отдавать по 250 долларов за эйс по той причине, что мне кажется, я столько эйсов, как ты, не смогу выполнить, дружище,

– написал де Минор в твиттере.

I like this I will go $250 per ace, just because I don’t think I’ll be hitting as many aces as you mate. #dropthehammer https://t.co/SxMPs3XQud — alex de minaur (@alexdeminaur) 2 січня 2020 р.

Инициативу лидеров сборной Австралии по теннису поддержал и Джон Миллман.

"Я с вами не на одном уровне, ребята, но я тоже хочу принять участие. 100 долларов за эйс на турнирах летнего сезона в Австралии", - написал Джон Миллман.

I’m not at your level boys but I want to get involved. $100 for an ace over the Australian summer. #servingupsomehelp https://t.co/eIwIH0xTXT — John Millman (@johnhmillman) 2 січня 2020 р.

Что известно о лесных пожарах в Австралии?

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 19 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.



Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысил предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз.