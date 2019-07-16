У Формулі-1 встановили новий рекорд піт-стопа: відео

На гран-прі Великобританії було встановлено відразу декілька рекордів. Окрім рекордного часу у кваліфікації та історичної шостої перемоги Льюїса Хемілтона, було проведено найшвидший піт-стоп в історії "Королеви автоспорту".

Механіки команди Red Bull обслужили П'єра Гаслі на 12-му колі за 1,91 секунди.

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Колишній рекорд Williams на гран-прі Європи 2016 року дорівнював 1,92 секунди. Однак три роки тому покришки важили по 3 кілограми. Сучасні передні шини важчі на один кілограм, а задні – на півтора кілограма.

Міняти їх стало складніше фізично, тому новий рекорд дійсно вражає.

Також механіки Red Bull неймовірно швидко обслужили на 13-му колі болід Макса Ферстаппена – за 1,96 секунди.

Саме це дозволило нідерландцю виграти позицію на піт-лейн у Шарля Леклера, який швидше заїхав у бокси. Однак пізніше пілот Ferrari обійшов Ферстаппена.