У Формулі-1 встановили новий рекорд піт-стопа: відео
На гран-прі Великобританії було встановлено відразу декілька рекордів. Окрім рекордного часу у кваліфікації та історичної шостої перемоги Льюїса Хемілтона, було проведено найшвидший піт-стоп в історії "Королеви автоспорту".
Механіки команди Red Bull обслужили П'єра Гаслі на 12-му колі за 1,91 секунди.
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Колишній рекорд Williams на гран-прі Європи 2016 року дорівнював 1,92 секунди. Однак три роки тому покришки важили по 3 кілограми. Сучасні передні шини важчі на один кілограм, а задні – на півтора кілограма.
Міняти їх стало складніше фізично, тому новий рекорд дійсно вражає.
Також механіки Red Bull неймовірно швидко обслужили на 13-му колі болід Макса Ферстаппена – за 1,96 секунди.
Саме це дозволило нідерландцю виграти позицію на піт-лейн у Шарля Леклера, який швидше заїхав у бокси. Однак пізніше пілот Ferrari обійшов Ферстаппена.
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