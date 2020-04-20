Потрібна команда: Усик заговорив про перехід в політику

Український боксер Олександр Усик розповів про те, чим може зайнятися після завершення кар'єри.

Усик не виключає своєї появи в політиці. Про це він зізнався в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Для початку мені потрібна велика, гарна, правильна команда. І я повинен розбиратися в тому, що буду робити. Просто прийти натискати кнопку і когось підтримувати – ні. Я не можу робити те, що мені будуть говорити. Я так робити не хочу. Для того, щоб йти туди, потрібно дуже сильно бути підкованим в тому, що ти робиш, а не просто красиво вивчити і сказати. Потрібно бути професіоналом того, що ти робиш,

– сказав він.

Також 33-річний уродженець Криму не має і тіні сумніву, що буде зніматися в кіно після завершення кар'єри.

"Я буду зніматися в Голлівуді. У кіно. Вже є намітки. У мене є пара друзів з Америки з кіно, з якими ми зустрічалися в Лос-Анджелесі, спілкувалися. Якісь ось такі речі ми обговорювали. Поки не уявляю, кого буду грати. Потрібно, знову ж таки, спочатку повчитися. Просто так сказати, що я зіграю і в мене вийде, – це занадто самовпевнено. Але я впевнений в собі хлопець і готовий вчитися", – підсумував Усик.

На даний момент українець очікує бою з британцем Дереком Чісорою. Поєдинок повинен був відбутися 23 травня в Лондоні, але був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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