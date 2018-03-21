Спостерігачі-добровольці допомогли вченим відкрити новий вид полярних сяйв: вражаюче відео

Астрономи-любителі допомогли професійним ученим відкрити новий вид полярних сяйв. Подальші спостереження із Землі та супутників допомогли дізнатися більше про природу походження нового виду та процесах, які відбуваються в іоносфері та магнітосфері Землі.

Про це повідомляється у прес-релізі на сайті NASA.

З 1950 років вчені висловлювали підтримку створенню глобальної мережі із спостерігачів-добровольців. Мережа повинна була працювати в режимі реального часу для вивчення рідкісних та малодосліджених полярних сяйв в низьких та середніх широтах.

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Однак реалізувати такі проекти на практиці вдалося лише із розвитком телекомунікаційних технологій та фототехніки, які сталися за останні десятиліття. Наприклад, NASA фінансує проект Aurorasaurus – результат співпраці вчених із різних інститутів та ентузіастів, які сповіщають про результати своїх спостережень за полярними сяйвами на форумах та в соціальних мережах.

В період з 2015 року до 2016 року спостерігачі неодноразово сповіщали про незвичайні сяйва у вигляді динамічних, тонких дуг, що виникають до екватора від авроральних овалів. Раніше серед астрофотографів та деяких дослідників вони позначалися як "протонні дуги". Однак протонні сяяння, більш широкі та дифузні, можна спостерігати на авроральних широтах, тоді як ці – візуально більш яскраві, вузькі та структуровані та знаходяться на більш низьких широтах.

Як виявилося, спостереження зазвичай відповідають передбаченій підвищеній актисності сяянь, або сильній суббурі чи геомагнітній бурі. Дугу переважно можна спостерігати ближче до опівночі (за місцевим магнітним часом) і "живе" вона до години. Новий тип сяйв отримав неофіційне ім'я Steve, яке в подальшому стало абревіатурою і розшифровується як Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (з англійської – "сильне підвищення теплової емісії").

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Вночі 25 липня 2016 року Нотані Бурасса – канадський астрофотограф-любитель з 30-річним стажем, провів зйомку незвичайних сяйв протягом 19 хвилин. В цей же час таке ж світіння в небі реєструвалося наземним масивом камер ASIs (All-Sky Imagers), мережею фотометрів MSPs (Meridian Scanning Photometers) і апаратами місії Swarm. Із Землі спостерігалася тонка дуга фіолетово-білого кольору і нестійка структура зеленого кольору, що нагадує паркан.



Фото полярного сяйва STEVE

Типові полярні сяйва в високих широтах викликаються зіткненнями заряджених частинок, в основному високоенергетичних електронів, з молекулами і атомами газів у верхніх шарах атмосфери. Сяйва типу STEVE мають інший вигляд, ніж звичайні полярні сяйва, а значить механізм їх генерації інший. Спостереження з космічних апаратів показали незвичайний рівень підвищення електронної температури і падіння електронної щільності в іоносфері поряд з вираженим потоком іонів на захід, що дозволяє зв'язати ці сяйва з явищем субаврорального іонного дрейфу (SAID), яке зазвичай спостерігається після фази розширення суббурі.

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Однак раніше не повідомлялося про зв'язок подібного явища з будь-якими оптичними ефектами і необхідні подальші дослідження і спостереження, так як механізм генерації STEVE до кінця не ясний. Можливо ці сяйва пов'язані з процесами, що відбуваються під час суббурі, такими як "вприскування" заряджених частинок в іоносферу і потоками в магнітосфері на кордоні авроральних і субавроральной зон.

Полярне сяйво STEVE – дивіться відео.