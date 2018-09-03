Справа перекладача Гройсмана: суд залишив Єжова під вартою

Голосіївський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою колишньому перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, якого звинувачують у державній зраді.

Термін дії запобіжного заходу для Єжова у вигляді тримання під вартою продовжили ще на два місяці – до 1 листопада.

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Про це інформує кореспондент 24 Каналу із зали суду Олена Кук.

Під час засідання суду в понеділок, який вже розглядає справу про держзраду Єжова по суті, прокурор в повному обсязі зачитав протоколи обшуку.



Станіславу Єжову продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці

Наступне засідання у цій справі заплановане на 8 жовтня.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабінету міністрів Станіслава Єжова, якого завербували російські спецслужби. До його обов'язків входив переклад зустрічей прем'єр-міністра з іноземними делегаціями.



За даними спецслужб, завербований чиновник збирав службову інформацію Кабінету Міністрів України, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів прем'єр-міністра, яку потім електронною поштою пересилав представникам спецслужб РФ. 21 грудня Єжову оголосили підозру за статтею про державну зраду.