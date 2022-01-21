Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків

Президент Володимир Зеленський припускає, що Росія може вторгнутись у деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Однак спроба захоплення великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабної війни.

Росія може спробувати окупувати Харків. Зеленський припускає, що після окупації Криму та Донбасу можливий і такий варіант.

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Але я не знаю , що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більше 1 мільйона жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни,

– сказав президент.

Про Крим ніхто не забув

Зеленського запитали, чи можуть росіяни спробувати захопити території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом. Президент вважає, що це реалістично.

За його словами, Москва збирається нарощувати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією. Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про окуповані території.

"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – додав глава держави.

Чи може Путін спробувати поставити "своїх людей" в Києві

Зеленський переконаний, що створити в Україні уряд, який би повністю контролювала Росія, неможливо. Президент додав, що це буде "найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть".

Крім того, Зеленський додав, що раніше хотів поговорити з Путіним "по-сусідськи", аби "все виправити". Однак він додав, що зрадити свою країну ніколи не був готовий.

Загроза нападу Росії: що відомо

Росія почала стягувати свої війська до кордону України ще восени 2021 року. Першими про це стали повідомляти американські ЗМІ.

У січні США застерегли, що Москва може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають, що може повторитись сценарій 2014 року.

У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі, оскільки Москва і туди стягує свої сили.

Водночас Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії.

Захід погрожує Кремлю жорсткими санкціями у разі нападу. Президент США Джо Байден наголосив, що в такому випадку Росію чекатиме економічна катастрофа.

Зеленський закликав українців не панікувати | На цю хвилину: