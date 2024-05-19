Не все так однозначно: чи справді США проти ударів своєю зброєю по Росії

Україна неодноразово наголошує на тому, що завдавати ударів по російській території західною зброєю, могло б значно покращити ситуацію на полі бою. Однак наші союзники досі вагаються, чи варто ухвалювати таке рішення.

Зокрема, один з найважливіших союзників України – США виступають проти такої перспективи. Втім керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу, зауважив деякі розбіжності у заявах офіційних осіб США з цього приводу.

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Розбіжність у поглядах

Попри те, що ситуація на деяких напрямках є дуже складною, а росіяни повсякчас вдосконалюються, Білий дім наполягає на тому, що зброю, яку вони передають, можна використовувати лише всередині України. Тобто по тимчасово окупованих територіях.

Хоч варто справедливо відзначити, що думки американців у цьому питанні все ж розходяться. Наведемо кілька конкретних прикладів:

державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи можливість використання американської зброї по Росії сказав: "Ми не заохочуємо цього, ми чітко позначили свою політику. Але Україна має сама вирішити , як їй вести бойові дії проти Росії";

, як їй вести бойові дії проти Росії"; згодом речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила: "Те обладнання та можливості, які ми надаємо Україні (...) мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію. Ми вважаємо, що це має бути в межах української території ";

"; натомість радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі висловив таку думку: "Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, яку передала США, всередині російської території".

"Ситуація доволі не визначена: чи дозволяють американці використовувати свою зброю по території Росії, чи не дозволяють. Прямого заперечення немає, але й дозволу також. Це радше сигнал росіянам, мовляв, якщо вони нарощуватимуть ескалацію, то буде зовсім інша позиція", – зауважив Клочок.

Водночас Сполучені Штати досі побоюються ставати третьою стороною конфлікту з низки, зокрема внутрішньополітичних, причин. Їхня відносна соціальна стабільність, на думку Клочка, їм є дорожчою, ніж війна Україна.

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