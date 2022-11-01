Такі прикривають Вашингтон: чим Україні допоможуть 8 систем NASAMS
Сполучені Штати нададуть Україні 8 систем NASAMS. Вони є одними з найкращих комплексів ППО середнього радіуса дії та збудовані на основі ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM.
Саме установки NASAMS прикривають столицю Сполучених Штатів – Вашингтон. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Система ППО на високому рівні, але закрити небо на 100% не вийде
Одна установка NASAMS містить 6 ракет, а одна батарея – це 3 пускові установки й 1 машина обчислення траєкторії польоту об'єкта. Саме машина обчислення є найціннішою. Так, обчислення траєкторії польоту об'єкта та прокладання маршруту для запуску протиракети – це найскладніша частина роботи ППО.
Ці машини, які входять до пускової батареї і є найціннішими, бо ППО – це мережа,
– зауважив військовий експерт.
На його думку, наразі в Україні система протиповітряної оборони на дуже високому рівні. Адже з понад 50 ракет, які країна-агресорка 31 жовтня запустила по українських містах, наші сили ППО збили майже 90%.
Водночас він наголосив, що неможливо закрити небо на всі 100%. Так, навіть ізраїльський "залізний купол" допускає проривання власної оборони. Втім, системи NASAMS дозволять нам покращити показники збитих ворожих ракет.
Черник розповів, чим Україні допоможуть NASAMS: дивіться відео
Чи має NASAMS переваги над IRIS-T
Окрім того, зараз українське небо прикриває і німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. ЗРК складе конкуренцію американським системам NASAMS.
IRIS-T – це рухома установка і має 8 ракет, а NASAMS – стаціонарна, яка має 6 ракет,
– повідомив Черник.
За його словами, порівнювати ці дві системи ППО, як порівнювати автомобілі BMW та Mercedes. Це просто фірми в одному кластері виробництва озброєння, які конкурують.
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Передача Україні NASAMS: що відомо
- Сполучені Штати планують передати Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Дві з них компанія Raytheon Technologies передала уряду США. Незабаром вони будуть в Україні.
- Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що одна батарея NASAMS коштує близько 30 мільйонів доларів, а комплект з 6 батарей – орієнтовно 180 мільйонів.
- Крім того, він наголосив, що не варто сумніватися в ефективності цієї системи протиповітряної оборони. Адже особливість NASAMS – 90 відсотків корисної дії.
- Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.