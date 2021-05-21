США не купуватимуть Гренландію: Блінкен спростував шалену ідею Трампа

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Гренландію. Він запевнив, що США не планує її купувати, хоч раніше це пропонував Дональд Трамп.

Блінкен був у Гренландії, автономній території Данії, протягом 4 дні. Там відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн, що межують з Арктикою.

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Блінкен про плани США на Гренландію

Держсекретар наголосив, що США глибоко цінують партнерство з Данією і прагнуть зробити його ще сильнішим. Крім того, Блінкен наголосив, що не був там щоб купити країну, сигналізуючи про зміну політики з боку адміністрації Дональда Трампа.

Він запевнив, що чинна влада США остаточно виключили будь-які плани щодо придбання Гренландії.

Трамп хотів придбати найбільший острів: що відомо

У серпні 2019 року президент США Дональд Трамп розповів, що розглядає можливість придбання земельної маси, яка становить 25% розміру США. Він наголосив, що це було б "стратегічно цікаво", тому владі треба обговорити це.

За інформацією ЗМІ він начебто планував виплачувати 600 мільйонів доларів за передачу Гренландії в управління Штатам. Однак в Данії таку пропозицію не підтримали. Трамп навіть переніс зустріч з прем'єр-міністеркою Данії.

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Співпраця США та Данії після заяв Трампа

Пропозиція Трампа викликала обурення як в ЗМІ, так і в уряді Данії. Його пропозицію назвали "абсурдною" та запевнили, що це "остаточний доказ того, що Трамп збожеволів".

Однак вже у 2020 році США знову відкрили консульство в столиці Гренландії Нуук. Вони пообіцяли 12 мільйонів доларів допомоги на цивільні проєкти.

Ми хотіли б знайти способи ще більше зміцнити комерційні відносини,

– пояснив Блінкен.

Водночас прем'єр-міністр Гренландії Мют Егеде переконаний, що це десятиліття стане початком нової ери у відносинах з США. У місцевому уряді обговорили виправлення зв'язків із Америкою.