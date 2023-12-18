Допомогу Україні навряд чи ухвалять у 2023 році: у Сенаті поділилися песимістичним прогнозом

Сенат США навмисно продовжив роботу на тиждень, аби таки проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів. Втім, ймовірно, законопроєкт таки не підтримають у 2023 році.

6 грудня Сенат США заблокував розгляд законопроєкту про виділення американським союзникам пакету допомоги, зокрема й Україні, через суперечку демократів і республіканців.

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Допомоги у 2023 році не ухвалять

Пізніше Сенат вирішив відкласти різдвяні канікули, аби таки розв'язати "камінь спотикання" між республіканцями і демократами і розблокувати голосування за допомогу Україні. У свою чергу Палата представників відмовилася продовжувати роботу.

Відомо, що 18 грудня сенатори знову зберуться, аби проголосувати за президентський законопроєкт. Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер сподівався, що до цього часу вдасться досягнути якоїсь проміжної угоди щодо кордону з Мексикою.

: Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче включити до пакету про додаткове фінансування положення імміграційного законопроєкту, який республіканці Палати представників ухвалили в травні. Зокрема, він передбачає виділення коштів на поновлення будівництва муру на кордоні з Мексикою, яке скасував Байден після обрання на посаду. Демократи виступають проти.

Однак, як повідомляють ЗМІ, демократам і республіканцям досі не вдалося дійти консенсусу з цього питання.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат ще далекий від ухвалення рішення щодо пакета військової підтримки для України, Ізраїлю й Тайваню. Він вважає, що голосування за нього не відбудеться у цьому році. Пакет, ймовірно, ухвалять вже наступного.

Я розмовляв з людьми за столом переговорів з Білим домом п'ять днів тому… Ми навіть не наблизилися до угоди. Її буде укладено наступного року,

– заявив сенатор.

Раніше Джо Байден заявив, що він готовий піти на поступки щодо заходів на кордоні задля ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю.

У США майже не залишилося коштів для фінансування допомоги Україні