Продуктивно, що Китай це зробив, – у США оцінили участь Пекіна в переговорах щодо України

У Державному департаменті США підбили підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо України. Штати вважають продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі.

Речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу заявив, що США "вважають продуктивним те, що Китай брав участь" у зустрічі у Джидді, пише 24 Канал. Він зазначив, що не говоритиме про її деталі, оскільки "це була приватна зустріч".

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У США відмовилися розкривати деталі зустрічі

Меттью Міллер наголосив, що для будь-якої країни важливо почути безпосередньо від України про її проблеми.

Тому ми вважаємо, що для будь-якої країни продуктивно приїхати і почути безпосередньо від України про проблеми, які вона має. Ми вважаємо продуктивним те, що Китай це зробив,

– сказав він.

Міллер розповів про переговори України з Росією

Речник також заявив, що "мирні переговори з Росією зараз не ведуться, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах".

Водночас він додав, що якщо переговори коли-небудь відбудуться, "саме Україна буде лідером з неросійського боку".

"Тому ми продовжимо працювати над тим, щоб переконати якомога більше країн у світі, що коли ця війна закінчиться, вона повинна закінчитися з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету", – резюмував Міллер.

Що відомо про зустріч у Джидді