Продуктивно, що Китай це зробив, – у США оцінили участь Пекіна в переговорах щодо України
У Державному департаменті США підбили підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо України. Штати вважають продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі.
Речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу заявив, що США "вважають продуктивним те, що Китай брав участь" у зустрічі у Джидді, пише 24 Канал. Він зазначив, що не говоритиме про її деталі, оскільки "це була приватна зустріч".
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У США відмовилися розкривати деталі зустрічі
Меттью Міллер наголосив, що для будь-якої країни важливо почути безпосередньо від України про її проблеми.
Тому ми вважаємо, що для будь-якої країни продуктивно приїхати і почути безпосередньо від України про проблеми, які вона має. Ми вважаємо продуктивним те, що Китай це зробив,
– сказав він.
Міллер розповів про переговори України з Росією
Речник також заявив, що "мирні переговори з Росією зараз не ведуться, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах".
Водночас він додав, що якщо переговори коли-небудь відбудуться, "саме Україна буде лідером з неросійського боку".
"Тому ми продовжимо працювати над тим, щоб переконати якомога більше країн у світі, що коли ця війна закінчиться, вона повинна закінчитися з повагою до територіальної цілісності України, її суверенітету", – резюмував Міллер.
Що відомо про зустріч у Джидді
- Протягом 5 – 6 серпня в саудівському місті Джидда вдруге після зустрічі в Копенгагені відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні.
- У зустрічі брали участь представники понад 40 країн, зокрема Китай та інші представники Глобального Півдня.
- Між учасниками зустрічі була розподілена відповідальність щодо співорганізації чи співлідерства у тому, чи іншому пункті української "формули миру".
- За даними ЗМІ, у Джидді вдалося досягнути домовленості про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди. Окрім того, учасники вирішили створити робочу групу для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом.
- В Офісі Президента, а також західні чиновники заявили про конструктивну позицію Китаю, який брав активну участь в обговореннях.