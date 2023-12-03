У США продовжують говорити про Україну, – політичний діяч з Вісконсину про настрої в країні

Згідно останнього опитування Інституту Рейгана, 59% американців підтримують надання Україні допомоги. Це свідчить про те, що американці продовжують стояти на проукраїнських позиціях, не зважаючи на політичну кризу в Конгресі.

Такою думкою із 24 Каналом поділився громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він наголошує, що у питанні російської агресії проти Україні американці не мають моральної невизначеності.

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Про що свідчать опитування

Військова та макрофінансова допомога Україні вже давно стала політизованим питанням у Америці. Примітно, що через позицію Дональда Трампа майже половина республіканських виборців не хочуть продовжувати підтримку України.

Однак у відповідь на це Джозеф Байден посилено активізував її адвокацію. Про підтримку союзників він говорив і в своєму зверненні 19 жовтня, і в листопадовій статті для The Washington Post; а задля більшої переконливості нещодавно навіть оприлюднив статистику оборонних замовлень. Нею тих, хто сумнівається в необхідності підтримувати Україну, намагаються переконати підрахунками того, скільки робочих місць і в яких штатах вона створила.

"Загалом, підтримка України американцями залишається стабільною, тому що вона тримається і на ЗМІ. Не зважаючи на те, що є Ізраїль і є ХАМАС, (в США – 24 Канал) продовжують говорити про героїчних українців. І поки громадськість продовжує говорити про Україну, наші політики не мають права про неї забувати", – переконаний Рашкін.

Як це впливає на політичну боротьбу в Сполучених Штатах

Підтримка України є не єдиним важливим питанням, довкола якого відбувається політична боротьба. Серед інших важливих питань, довкола яких американські виборці обиратимуть нового президента – політика щодо абортів, питання володіння зброєю, міграційна криза та економічні питання.

Водночас вкрай важливо, що серед республіканської партії існує чимало політиків, які вірять у підтримку України, не зважаючи на свої розбіжності з Байденом. Зокрема, одна з найперспективніших конкуренток Трампа Нікі Гейлі обіцяє у зовнішній політиці діяти більш проактивно, аніж адміністрація Байдена.

Юрій Рашкін про підтримку України американцями: дивіться відео

Це сильно контрастує з ізоляціонізмом її однопартійця та експрезидента, який досі представляє більшість республіканської партії й має гарні шанси для висування на президентський пост. Однак на руку антитрампівських настроїв грають його безрозсудні ідеї на зразок скасування медичного страхування.

"США знаходяться в історичному моменті напередодні президентських виборів. І в цей момент американці продовжують підтримувати Україну – принаймні, половина республіканців та більшість демократів. Потрібно лише не зупинятися й доносити цю думку до політиків", – запевнив американський діяч.

Що відомо про американську допомогу Україні