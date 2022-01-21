Ще не ухвалили остаточного рішення, – Чалий про дії США в разі наступу Росії на Україну

США погрожують Росії серйозними санкціями у разі наступу на Україну. Однак американська сторона ще не ухвалила остаточного рішення щодо цього питання.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Втім, позитивним є те, що держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії відвідав Україну.

До теми США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами, – Байден

"Єдине, мені здається, особливо після пресконференції Джо Байдена, що США ще не ухвалили остаточного рішення", – заявив дипломат.

Джо Байден на пресконференції заявив , що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше. Згодом Блінкен пояснив що, Байден мав на увазі інші сценарії втручання Росії в Україну.

За словами Чалого, у цій ситуації насторожує те, що зараз спокійно обговорюють вступ України у конфлікт більшого масштабу та ймовірний захід Росії на нашу територію.

А "Північний потік-2", вибачте? Може поїхати зараз держсекретарю й зупинити цю "вакханалію"? Тобто, щоб уже Європа додумалася, що може бути велика війна, а не думала про свої бізнес-інтереси,

– наголосив Чалий.

На думку дипломата, тоді можна було б говорити про якийсь результат. Наразі головним меседжем усіх заяв є те, що українцям допоможуть, однак їм самостійно доведеться воювати та гинути й за свою країну, й за увесь світ.

Чалий розповів про ймовірне вторгнення Росії в Україну: дивіться відео

Реакція США на агресію Росії: що відомо