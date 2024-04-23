США вже готують перший пакет допомоги на 1 мільярд доларів для України, – Reuters

США вже готуються до ухвалення нового пакету допомоги Україні. Так, перший транш від Сполучених Штатів включатиме військову допомогу на 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників. Зазначимо, що ввечері 23 квітня Сенат буде голосувати за законопроєкт, який включає понад 60 мільярдів для України. Раніше його підтримала Палата представників.

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Пакет на мільярд

Протягом пів року у США тривала дискусія щодо виділення Україні військової допомоги розміром 60,8 мільярда доларів і, схоже, нарешті крига скресла. Попри те, що на законопроєкт ще чекає голосування у Сенаті, країна вже підготувала перший транш військової допомоги сумою в 1 мільярд доларів. Зазначається, що він включає:

транспортні засоби,

боєприпаси протиповітряної оборони Stinger,

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем,

артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів,

протитанкові боєприпаси TOW і Javelin

На цьому список не обмежується – пакет допомогу містить й іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Що відомо про допомогу США

Палата представників США ввечері 20 квітня прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги у розмірі 60,8 мільярда доларів. У вівторок, 23 квітня, пакет допомоги розглянуть у Сенаті. Водночас особливої інтриги щодо голосування немає – шанси на ухвалення великі. Одразу після цього закон направлять на підпис Байдену.

Посол України у США Оксана Маркарова не виключає того, що перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні. Відповідний закон набуде чинності одразу, що дозволить допомозі швидко опинитися в ЗСУ.

В Інституті вивчення війни переконані, що допомога від США допоможе змінити баланс сил на фронті та зупинити наступ росіян. Це станеться у тому випадку, якщо необхідна ЗСУ зброя надійде швидко.

Сенатор-демократ Марк Уорнер також заявив, що Сполучені Штати можуть відновити постачання зброї в Україну вже до кінця цього тижня. Окрім вищевказаного озброєння він, ймовірно, включатиме й далекобійні ракети ATACMS. Відповідний пункт міситься у самому законі.