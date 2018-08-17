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США відмовили у візі двом українкам, які виграли стипендії на навчання в престижних школах

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Двом українським школяркам відмовили у виданні візи США
Двом українським школяркам відмовили у виданні візи США / Фото з Facebook

Посольство Сполучених Штатів Америки відмовило у візі двом українським ученицям, які виграли стипендії на навчання у престижних школах.

Про це повідомляє голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус у Facebook.

Він розповів, що за програмою організації Global Ukraine Scholars (UGS) двоє його племінників, Тетяна і Андрій Торчило виграли стипендії на навчання в американські школи Gunnery та Taft – сумарно на 432 тисячі доларів. 

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"Усього за три роки UGS стипендії від американських шкіл отримали 38 українських дітей – на загальну суму 8,5 мільйонів доларів (233 мільйонів гривень). Усі віком від 15 до 18 років. Більшість українських дітей є кращими у своїх нових класах. Американські школи навіть резервують стипендії під UGS на наступний рік, хоча таких стипендій всього 1-2 на школу", – розповів чиновник.

За його словами, незважаючи на те, що за 3 роки існування програми для всіх 36 дітей консульство відкривало навчальну візу, то для Тетяни Торчило та Інни Черняк офіцери консульства дали відмову.

"Формальна причина відмови дівчатам - недостатні зв’язки із Україною. Але у всіх цих дітей 15-18 років однакові зв’язки із Україною. Окрім того, рідному брату візу надали, а його сестрі Тані - відмовили (двічі). Хоча в Тані навіть були додаткові документи про майно у власності та договір із UGS про обов’язкове повернення в Україну після навчання. Єдине, що її відрізняє – вона повнолітня дівчина, має 18 років. Так само і Інні є 18, якій також відмовили (раніше усім іншим 18-ти річним учням візи відкривали)", – додав Герус.

Інна Черняк з київського ліцею "Наукова зміна" відзначилася тим, що отримала повну стипендію у сумі 122 тисячі доларів, яку вперше за 225 років існування Cheshire Academy вирішила надати учневі-іноземцю. У неї також багато наукових робіт з економіки і вона зайняла 3-е місце на всеукраїнському захисті наукових робіт з фінансів. 

Тетяна Торчило за останні 8 років виграла 56 різних нагород у олімпіадах і турнірах, також посіла в 2016-2017 роках 1 місце на всеукраїнській олімпіаді з географії та була учасником міжнародної.

Раніше посольство відкривало навчальні візи учням, яким вже виповнилося 18. Так само як і діти попередніх років вступу до школи повністю дотримувалися візового законодавства. За словами дівчат, візові офіцери США просто не повірили, що вони їдуть до США на навчання через занадто короткий час співбесіди – близько 3 хвилин.

 

Теги: Новини України Освіта Новини США
Джерело: 24 Канал
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