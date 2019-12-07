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      США включили санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет

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      США включили в оборонний бюджет санкції проти "Північного потоку-2" / censor.net.ua/ua

      Сенат США включив санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2" в законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік. Санкції застосовуватимуться до компаній, які займаються прокладкою російського газопроводу.

      Обмеження стосуватимуться судів і керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2", яким може бути відмовлено у візах. Будуть також заблоковані транзакції, пов'язані з їхнім майном або інтересами у США, повідомляє Bloomberg.

      До теми: Якщо "Північний потік-2" запустять, транзиту не буде, – Коболєв про козир Росії

      Сенатори планують наполягати на включенні санкцій в оборонний бюджет у зв'язку з розчаруванням президента Дональда Трампа перешкодити будівництву газопроводу.

      Зауважимо, що закон про національний оборонний бюджет США є одним з найважливіших документів, який визначає витрати на оборону країни. Включення санкцій проти "Північного потоку-2" до проєкту означає, що існує загальна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США у банківському комітеті.

      Чому США виступають проти "Північного потоку-2"

      Тому що проєкт газопроводу збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні, яка щороку отримує від транзиту російського газу до 3 мільярдів доларів.

      Чому після цих санкцій "Північний потік-2" можуть згорнути

      Анонсуючи санкції проти "Північного потоку-2", голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш заявив, що ці обмеження можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2". Адже санкції принесуть їм великі витрати. Сенатор гадає, що тоді Росії доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдасться це зробити.

      Запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років.

      Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак на сьогодні стверджують, що запустять в середині 2020 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Газ Новини Росії Північний потік-2 Новини США Санкції
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