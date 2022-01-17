Стало відомо, скільки заробила Свириденко на посаді міністра економіки у 2021 році

Юлію Свириденко 4 листопада 2021 року призначили першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки. За два місяці роботи вона встигла заробити понад 100 тисяч гривень.

Про це журналістам 24 каналу повідомили в Секретаріаті Кабінету Міністрів у відповідь на запит.

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Скільки заробила Свириденко

У 2021 році на посаді першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлія Свириденко після сплати податків заробила:

за листопад – 45 513,60 гривні;

за грудень – 55 393,64 гривні.

Варто зазначити, що зарплата посадовиці формується з посадового окладу та заробітної плати під час відрядження. За два місяці вона у середньому сплатила понад 12 тисяч податку.

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