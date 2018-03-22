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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Стало відомо, яку суму виділять для ремонту єдиної української антарктичної станції

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Стало відомо, яку суму виділять для ремонту єдиної української антарктичної станції
Стало відомо, яку суму виділять для ремонту єдиної української антарктичної станції / https://life.pravda.com.ua

Цього року Міністерство освіти і науки вперше за тривалий період часу виділило близько 15 млн гривень для проведення капітального ремонту на єдиній українській антарктичній станції Академік Вернадський.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що ці кошти підуть на те, щоб створити комфортніші умови для життя на станції, а також покращити можливості для проведення досліджень.

"У нас є багато різних викликів, зокрема, які пов'язані з фінансуванням наших наукових досліджень в Антарктиді. Зараз вся українська антарктична програма коштує 72 мільйони гривень. Вперше за багато років сюди закладені кошти для проведення капітального ремонту на станції. Крім того, завдяки проведенню відкритих тендерних процедур Національному антарктичному науковому центру цього року вдалося заощадити близько 10 млн гривень, які ми хочемо інвестувати в розвиток та покращення досліджень", – сказала Лілія Гриневич.

Нагадаємо, у четевер, 22 березня в Антарктиду вирушають 2 українські експедиції. Перша – перебуватиме на станції цілий рік. До неї увійшло 12 чоловіків – 7 науковців та 5 технічних працівників. Друга експедиція – сезонна, до якої увійшли 12 науковців.

Теги: Новини України наука Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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