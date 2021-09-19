Станом на ранок – жоден виборець не проголосував на виборах до Держдуми на дільниці у Львові

На дільниці при генконсульстві Росії у Львові не проголосувало жодного виборця. Така інформація була станом на 11:30 19 вересня.

Окрім Львова, дільниці відкрили у Києві, Одесі, Харкові. Про це станом на ранок 19 вересня повідомили у посольстві Росії в Україні.

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У Львові, як і у 3 інших українських містах, дільниці відкрились о 8 ранку 19 вересня.

За інформацією кореспондентки "Радіо Свобода", станом на 11:30 жодна людина не прийшла на дільницю,

– мовиться у повідомленні.

Видання написало, що від офіційного коментаря представник виборчої дільниці відмовився, однак підтвердив – виборча дільниця таки працює.

До речі, для того, щоб проголосувати росіянам в Україні навіть не потрібен попередній запис або реєстрація. Згідно з інформацією на сайті генконсульства, – громадян просто вносять у список виборців за фактом явки.

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