Ставиться спокійно, – Герус припустив, чому Коломойський не реагує на закон про олігархів

Володимир Зеленський у листопаді підписав закон про олігархів. Наразі Ігор Коломойський не надто активно реагує на документ, адже у нього немає великих інтересів на Заході.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус. На його думку, олігарх не вибудовував системно свою репутацію у Європі.

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Також Коломойський не має бізнесу, який працює на європейських ринках капіталу. Зважаючи на це, життя на Заході для нього, можливо, тимчасово або взагалі назавжди закрите.

Тому він (Коломойський – 24 канал) ставиться спокійніше до того, що перебуватиме в реєстрі олігархів. Єдине, він публічно оголосив, що не хоче там бути сам, але це в принципі й логічно. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики

Варто зауважити, що у червні Коломойський заявив про готовність побачити своє прізвище у реєстрі олігархів.

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Програма "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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