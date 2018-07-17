Стильний смарт-годинник Connected Emporio Armani: ефектний дизайн, але ціна "кусається"

Компанія Fossil Group презентувала нове покоління смарт-годинника Connected під брендом Emporio Armani. Ґаджет працює під управлінням Wear OS.

Про це повідомляє видання keddr.com.

Connected Emporio Armani має вишуканий дизайн, пристрій отримав металевий корпус і має захист від пороху та води.

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Ґаджет отримав AMOLED екран, діагоналлю 1,19. Він працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 2100. Також годинник має GPS-модуль, пульсомір і NFC-чіп (тобто ним можна робити оплату через Google Pay і AliPay).

Connected Emporio Armani доступний у 3 кольорах

Пристрій підтримує Google Assistant і працює зі смартфонами на iOS і Android.

Connected Emporio Armani має стильний дизайн

Connected Emporio Armani можна придбати у трьох кольорах: сірому, чорному і золотому. А от ціна на пристрій підійде не для всіх – вартість варіюється від 295 до 395 доларів (7600 –10200 гривень).

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