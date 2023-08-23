У сторону Києва з Півночі прямували ракети
Джерело:КМВА
В Україні була оголошена повітряна тривога. Влада попереджала про ракетну небезпеку.
На День Прапора України держава-агресор продовжила обстрілювати населені пункти нашої країни. На Київ летіли крилаті ракети "Калібр" – можливо, це були фальш-цілі. Тривога тривала понад годину – із 16:53 до 18:06.
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Що відомо про небезпеку
Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, попередив киян.
Рух крилатих ракет з півдня в північному напрямку. Ймовірно, "Калібри". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– написав він.
Раніше в місті була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах України писали про ракетну небезпеку та можливі пуски "Калібрів".
Що відбувалося в місті
На 18:02 карта тривог мала такий вигляд.
Повітряна тривога увечері 23 серпня / Скриншот 24 Каналу
У цьому матеріалі ми зібрали те, що відомо про тривоги в Україні на цю хвилину. Перебувайте в укриттях, адже це може зберегти життя.
О 18:06 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Втім, треба бути готовими знову спуститися в укриття в разі оголошення нової тривоги.
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Які заходи в Києві будуть до Дня Незалежності
Завтра, 24 серпня, наша держава святкуватиме День Незалежності.
- Масових заходів у Києві на День Незалежності не буде через загрозу ракетних обстрілів. Утім, до 28 серпня буде перекрито Хрещатик – там пройде виставка зразків пошкодженої ворожої техніки.
- Тут можна подивитися фото російської техніки, яка виставлена на Хрещатику.
- Найближчими днями українцям треба бути особливо уважними. Росіяни вивели в море ракетоносець та можуть збільшити щільність вогню, щоб підло зіпсувати нам День Незалежності. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав не ігнорувати повітряні тривоги перед Днем Незалежності.
- 24 серпня буде робочим днем через запроваджений воєнний стан.