У сторону Києва з Півночі прямували ракети

В Україні була оголошена повітряна тривога. Влада попереджала про ракетну небезпеку.

На День Прапора України держава-агресор продовжила обстрілювати населені пункти нашої країни. На Київ летіли крилаті ракети "Калібр" – можливо, це були фальш-цілі. Тривога тривала понад годину – із 16:53 до 18:06.

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Що відомо про небезпеку

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, попередив киян.

Рух крилатих ракет з півдня в північному напрямку. Ймовірно, "Калібри". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав він.

Раніше в місті була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах України писали про ракетну небезпеку та можливі пуски "Калібрів".

Що відбувалося в місті

На 18:02 карта тривог мала такий вигляд.

Повітряна тривога увечері 23 серпня / Скриншот 24 Каналу

У цьому матеріалі ми зібрали те, що відомо про тривоги в Україні на цю хвилину. Перебувайте в укриттях, адже це може зберегти життя.

О 18:06 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Втім, треба бути готовими знову спуститися в укриття в разі оголошення нової тривоги.

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Які заходи в Києві будуть до Дня Незалежності

Завтра, 24 серпня, наша держава святкуватиме День Незалежності.