У сторону Києва з Півночі прямували ракети

23 серпня 2023, 17:43
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Джерело:

КМВА

В Україні була оголошена повітряна тривога. Влада попереджала про ракетну небезпеку.

На День Прапора України держава-агресор продовжила обстрілювати населені пункти нашої країни. На Київ летіли крилаті ракети "Калібр" – можливо, це були фальш-цілі. Тривога тривала понад годину – із 16:53 до 18:06.

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Що відомо про небезпеку

Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації, попередив киян.

Рух крилатих ракет з півдня в північному напрямку. Ймовірно, "Калібри". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– написав він.

Раніше в місті була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах України писали про ракетну небезпеку та можливі пуски "Калібрів".

Що відбувалося в місті

На 18:02 карта тривог мала такий вигляд.

Повітряна тривога увечері 23 серпня / Скриншот 24 Каналу

У цьому матеріалі ми зібрали те, що відомо про тривоги в Україні на цю хвилину. Перебувайте в укриттях, адже це може зберегти життя. 

О 18:06 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Втім, треба бути готовими знову спуститися в укриття в разі оголошення нової тривоги.

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Які заходи в Києві будуть до Дня Незалежності

Завтра, 24 серпня, наша держава святкуватиме День Незалежності.

  • Масових заходів у Києві на День Незалежності не буде через загрозу ракетних обстрілів. Утім, до 28 серпня буде перекрито Хрещатик – там пройде виставка зразків пошкодженої ворожої техніки.
  • Тут можна подивитися фото російської техніки, яка виставлена на Хрещатику.
  • Найближчими днями українцям треба бути особливо уважними. Росіяни вивели в море ракетоносець та можуть збільшити щільність вогню, щоб підло зіпсувати нам День Незалежності. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, додавши, що від окупантів варто очікувати ракетних та авіаційних ударів.
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також закликав не ігнорувати повітряні тривоги перед Днем Незалежності.
  • 24 серпня буде робочим днем через запроваджений воєнний стан.

Автор: Ірина Чеботнікова