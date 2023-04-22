Китай ставиться до Росії, як вона – до Білорусі: чи може Пекін надати військову допомогу Москві

Міністр оборони Китаю відвідав Москву невдовзі після поїздки до Росії Сі Цзіньпіна. Ці два візити потрібно розглядати у певній логіці китайської політики щодо Кремля.

Про це 24 Каналу розповів політолог із США Раміз Юнус. Він зауважив, що не варто очікувати від приїзду глави міноборони КНР до країни-агресорки якихось кардинальних змін у ставленні Китаю у війни в Україні.

До теми Хрест на "Силі Сибіру-2" і васалітет Путіна: як Китай будує новий світовий порядок

Важливо слухати заяви Китаю

Він провів паралелі між стосунками Росії до Білорусі і Китаю до Росії.

Москва потихеньку "проковтує" Мінськ, до Лукашенка часто їздять головні чиновники з Кремля. Але попри це Білорусь напряму у війну в Україні не втягується,

– відзначив політолог.

І тактика Китаю у ставленні до Росії така саме.

Старт цьому процесу надав Сі Цзіньпін, приїхавши до Путіна. Ще раніше до Москви приїжджав головний представник у зовнішній політиці Китая Ван Ї. А тепер до Росії прилетів міністр оборони КНР. Потім і прем'єр-міністр приїде та й інші чиновників. Так Китай окреслює зону своїх інтересів,

– підкреслив Юнус.

Він додав, що які б заяви не було чутно з Москви, головне слідкувати за тим, про що будуть говорити в Пекіні.

Співрозмовник нагадав, як після візиту Сі Цзіньпіна до Росії китайському дипломату в Європейському Союзі довелося коректувати деякі заяви Кремля. Він тоді зазначив, що "Китай ніколи не був на стороні Росії у війні проти України".

"Тому не варто очікувати, що за візитом міністра оборони Китаю до Росії будуть постачання озброєння країні-агресорці. Це вирішує не міністр, а глава держави. Але Сі Цзіньпін не розв'язував це питання протягом року і тим більш він не буде його вирішувати сьогодні", – впевнений політичний експерт.

Політолог США розповів про тактику Китаю щодо Росії: дивіться відео

Китай не буде стріляти собі в ногу

Пекін сьогодні позиціонує себе модератором майбутніх можливих переговорів між Україною та Росією, а тому повинен дотримуватись позиції, яка в нього була протягом минулого року.

Китай не підтримує Росію на полі бою, але в політичному плані він на її боці, адже вони завжди були близькими в ідеологічному сенсі. Тому те, що можна робити без шкоди для себе Китай буде робити, але стріляти собі в ногу він не стане,

– стверджує Юнус.

Пекін зацікавлений в антиамериканській позиції Росії, Білорусі та Ірану, але не хоче, щоб це вдарило по його економічним інтересам. Він зацікавлений в збереженні цих країн під своїм впливом у рамках багатополярного світу, де в майбутньому Китай та США гратимуть головні ролі.

Але Пекіну не вигідно, якщо Путін зробить щось на кшталт ядерного шантажу, в результаті чого Китай втратить вплив на Росію,

– підкреслив співрозмовник.

Також Сі Цзіньпін розраховує на те, що Путін стане більш договороспроможним після успішного контрнаступу України. Раміз Юнус зауважив, що тоді Китаю буде легше пояснити російському диктатору, що варто робити, а що ні, щоб Пекін зміг зберегти режим Путіна хоча б на якийсь час.

Зверніть увагу Гарантії миру для України та розділ "імперії": як допоможе Китай і чому війна затягується

Більше про відносини Китая та Росії